Emma Marrone stilista, t-shirt ‘Sante o Put*ane”: dove comprarle e prezzo

Nuova attività imprenditoriale per la cantante salentina ed ex vincitrice di Amici, vista di recente al Festival di Sanremo

Emma Marrone inarrestabile. La pupilla di Maria De Filippi ha fatto il suo debutto nel mondo della moda con una linea speciale legata alla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. La Brown ha lanciato sul mercato delle t-shirt e felpe con la scritta ‘Sante o Pu*tane’, strofa presente nella sua ultima hit radiofonica, presentata proprio sul palco dell’Ariston: Ogni volta è così.

Sul sito realbrown.it è possibile acquistare le ultime creazioni fashion di Emma Marrone. Al momento è disponibile solo una felpa rosa e una t-shirt bianca. In puro cotone presentano la scritta contenuta nell’ultima canzone dell’ex vincitrice di Amici accompagnata dal volto in bianco e nero della bionda interprete.

È possibile acquistarle sull’e-commerce creato dall’artista. Il prezzo? Alla portata di tutti: la felpa costa 42 euro mentre la maglietta 32. Disponibili due taglie: s/m e l/xl. Entrambe hanno una vestibilità large per un look urbano e allo stesso tempo pieno di stile, unico ed originale.

Non è la prima volta che Emma Marrone si cimenta nel settore fashion: qualche anno fa ha lanciato una capsule collection di cappellini, magliette e accessori, che rimandavano al suo percorso da cantante. Un percorso che va avanti, con grande soddisfazione, da oltre dieci anni grazie al talent show di Canale 5.

Il testo di Ogni volta è così

Ogni volta è così – la canzone che Emma Marrone ha presentato al Festival di Sanremo 2022, dove si è classificata al sesto posto – rappresenta un appello a lasciarsi andare e a vivere l’amore, liberandosi da limiti e giudizi esterni che possono oscurare un rapporto e la sua serenità. Bisogna liberarsi dall’inclinazione di sembrare più forte dell’altro al fine di mettere da parte insicurezze, paure e indecisioni, anche se non è un percorso semplice da intraprendere.

Vivere i momenti d’amore – che siano per una notte o per sempre – basandosi su sentimenti quali fiducia e anche sensualità e intimità. Un’altra strofa recita così: “io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente e ti credevo quando mi dicevi che eri pazzo di me“. Il pezzo è stato scritto dalla stessa Emma con la collaborazione Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc.

Il brano ha ottenuto un buon successo: oltre alle ottime performance sul palco dell’Ariston l’ex fidanzata di Stefano De Martino ha conquistato pure il disco d’oro, riconoscimento importante per chi lavora nella musica. L’ennesimo successo per la giurata di X Factor che nonostante la popolarità è sempre rimasta umile e grintosa.