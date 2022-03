Ultima puntata di C’è posta per te: tra gli ospiti c’è stata Emma Marrone che, non appena ha messo piede in studio, ha ricevuto dolcissime parole dalla sua “madre artistica” Maria De Filippi. “Sai quanto ti voglio bene e quanto sono orgogliosa di te”, ha sottolineato la conduttrice pavese nell’accogliere la cantante, che in risposta ha offerto un caloroso grazie e un affettuoso sorriso. L’artista salentina è sbarcata nel programma per dare manforte ad Agata e i suoi quattro figli. La donna è attanagliata dai sensi di colpa perché sul finire del 2020, da quando ha perso il marito, ha cominciato a trascurarsi e ad essere meno presente con i suoi frutti d’amore. Da allora ha persino smesso di prendere i medicinali.

Come da prassi, Maria ha srotolato la storia di Agata in veste di voce narrante, sottolineando che la madre ora vuole riprendere in mano la propria vita, chiedere scusa ai suoi figli per essere stata assente negli ultimi mesi e tornare a sorridere. Emma ha ascoltato il tutto, emozionandosi e piangendo per poi nascondersi nell’attesa di fare una sorpresa ai figli della donna. Quando è entrata in scena i quattro, due sorelle e due fratelli, hanno avuto un piacevole sussulto.

“Sono contenta di conoscervi di persona. Nella vostra storia si possono rispecchiare in tanti. Ho conosciuto la vostra grande mamma, è una donna in gamba, meravigliosa”, ha esordito Emma per poi aggiungere: “Il dolore ci rende soli al mondo, ognuno lo vive a modo proprio, tenta di attraversarlo, digerirlo, non sappiamo in quale cassetto metterlo e i figli si ritrovano a fare i genitori dei propri genitori. L’importante è trovare sempre un motivo per restare vivi al mondo. Agata ha quattro splendidi motivi e poi è stata una delle poche persone al mondo, che il vero amore lo ha toccato con mano”.

Spazio quindi ai regali portati dalla cantante salentina. A Martina, che a tra poco diventerà maggiorenne, ha messo a disposizione delle sarte per confezionare il vestito dei suoi desideri. A Valentina e al suo fidanzato ha regalato dei giorni di relax, da trascorrere in una SPA. Ad Alberto, che coltiva la passione della tecnologia, ha dato una busta il cui contenuto è però rimasto ignoto. Infine, ad Alessio ha donato un monopattino elettrico.

E qui si è vista la tempra umile e generosa della Marrone: il monopattino bisognava andare a ritirarlo fuori dallo studio. Emma si è offerta di andarci in prima persona a prenderlo (e così è stato), nonostante avesse potuto tranquillamente farlo portare da un addetto ai lavori della trasmissione, come suggerito dalla De Filippi.

Sui social sono piovuti complimenti e congratulazioni per l’artista che ha stregato il pubblico.

Maria De Filippi ed Emma Marrone: un’amicizia speciale

Come è noto, Emma è stata lanciata nel mondo della musica grazie ad Amici, talent show ideato e condotto da Maria. Dopo aver ottenuto il successo, la salentina ha mantenuto un legame ferreo con la De Filippi. Il perché è presto detto: primo, la moglie di Maurizio Costanzo è da sempre molto protettiva con i talenti da lei scoperti; secondo, la pavese ha una particolare attenzione per le persone con i piedi ben piantati a terra, determinate e al contempo umili e generose. Insomma, persone come la Marrone. Da qui il legame speciale di amicizia e stima.