Il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, il rapporto con la figlia che questa ha avuto da Antonino Spinalbese (la piccola Luna Marì), il bel legame rimasto con la sua ex Emma Marrone e i consigli preziosi di Maria De Filippi: Stefano De Martino, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato per la prima volta della reunion sentimentale che lo ha visto di recente protagonista con la modella argentina. Una lunga chiacchierata in cui l’ex allievo di Amici, oggi brillante conduttore televisivo, si è aperto come mai prima d’ora, facendo chiarezza su diverse sue vicende personali.

Da ballerino a conduttore il passo non è stato semplice. De Martino però si è messo sotto, ha studiato, ha ponderato e ha operato scelte oculate. Prima di prendere ogni decisione fondamentale il campano si è confidato con una persona di fiducia, assai nota, cioè la regina della tv italiana, Maria De Filippi. “Mi confronto spesso con lei – ha spiegato – e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo”.

Con il quotidiano di via Solferino si è poi planati sul capitolo Emma Marrone. Con la cantante ebbe una chiacchieratissima love story da giovanissimo, ai tempi in cui sia lui che lei erano protagonisti di Amici. L’epilogo della relazione è noto ai più: Stefano conobbe poi Belen e tradì Emma con tanto di saluti e baci. Oggi, però, con la salentina ha un ottimo rapporto:

“Emma? Una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, da cinema e tv…

Di Emma è pure un fan e non è raro che vada ai suoi concerti. “L’ultimo prima del Covid, siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha sottolineato il conduttore.

Inevitabilmente è poi stato toccato l’argomento Belen. Con l’argentina forma una sorta di Albano – Romina 2.0. A proposito: il gossip ha assicurato che c’è stato il ritorno in love. Stefano però non ha mai confermato. Al Corriere finalmente ha rivelato che la reunion c’è stata:

“Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di tranfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Le nozze con la showgirl furono celebrate nel 2012. Finirono perché forse erano troppo giovani all’epoca? “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come nel lavoro”. De Martino ha inoltre raccontato di andare dallo psicologo una volta a settimana per conoscersi meglio e cercare di non ripetere gli errori del passato.

Il conduttore, per la prima volta, ha anche parlato del suo rapporto con Luna Marì, la figlia avuta da Belen con Antonino Spinalbese. “Lei è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, ha chiosato. Si è poi tornati sulla Rodriguez: ma ha divorziato o no in passato? “Oddio, non ne sono sicuro, ma credo di sì”. Risposarsi? “Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre vite”.