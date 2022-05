Belen e Stefano, non solo ristoranti stellati: il pranzo low cost (in auto)

Altro ritorno di fiamma, altre paparazzate: Belen Rodriguez e Stefano De Martino da qualche mese hanno riallacciato le trame d’amore. I due, seppur non hanno mai annunciato ufficialmente di essere tornati insieme, hanno lasciato intendere che il ritorno di fiamma c’è stato. Tantissime le ‘pizzicate’ fotografiche che li hanno sorpresi di recente a testimonianza dell’armonia ritrovata. Prima sono stati beccati a Milano, poi in Franciacorta in un resort di lusso, quindi a Napoli, nel corso di una gita romantica in barca. Per i due piccioncini, però, non solo ristoranti stellati e alberghi da favola: nei giorni scorsi il settimanale Vero ha immortalato la showgirl argentina e il conduttore campano a consumare un pranzo low cost, in auto, assieme al loro figlio Santiago.

Per sfuggire all’obbiettivo dei fotografi milanesi (operazione evidentemente non riuscita visto che la coppia è comunque stata immortalata dai paparazzi), Stefano e Belen hanno pranzato in auto, con il figlio, dopo aver fatto ‘rifornimento’ in un fast food. Eh sì, anche i vippissimi ogni tanto preferiscono consumare pasti rapidi ed economici. A pranzo concluso De Martino, da diligente e rispettoso cittadino, ha raccolto i rifiuti, è sceso dal suo mezzo e ha buttato il tutto nell’immondizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

Stefano e Belen tra amore e carriera: la Rodriguez rischia il posto a Le Iene

Sul versante sentimentale per l’argentina e l’ex allievo di Amici sembra procedere tutto a gonfie vele. Anche sulla sponda professionale la coppia continua ad essere impegnatissima e ricercatissima. De Martino è ormai un affermato conduttore televisivo. Si mormora addirittura che Rai Uno stia pensando di affidargli un programma dopo gli ottimi risultati che ha ottenuto sul secondo canale della tv di stato.

Pure Belen continua a mietere successi. Sui social ha milioni di seguaci, nel mondo della moda continua a essere molto ricercata da brand prestigiosi a cui fa da testimonial e in tv le proposte non mancano. Per quel che riguarda il piccolo schermo, però, la sudamericana potrebbe ricevere a breve una doccia gelata. Si sussurra che Le Iene, per la prossima stagione, potrebbero puntare su un’altra conduttrice, non rinnovando con lei la collaborazione.