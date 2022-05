Belen, consigli a tutte le donne: “Perché praticare autoerotismo fa bene”

Le confidenze di Belen Rodriguez sull’autoerotismo hanno fatto chiacchierare parecchio. Senza alcuna vergogna la soubrette argentina ha ammesso di darsi spesso piacere da sola, senza l’aiuto di un uomo. Ora, sempre a Le Iene, la moglie di Stefano De Martino ha invitato tutte le donne a fare lo stesso, evidenziando i numerosi benefici di questa pratica che, a detta di Belù, viene spesso sottovalutata spesso per una forma di pudore.

“Non ti devi sbattere più di tanto”, ha fatto notare Belen a Le Iene a proposito dell’autoerotismo per poi aggiungere senza filtri: “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”.

Belen e l’autoerotismo

In una puntata de Le Iene Belen Rodriguez aveva affermato di praticare spesso autoerotismo per rilassarsi. Molto spesso mentre guarda un film a luci rosse, come confidato nel programma tv di Italia Uno che conduce insieme a Teo Mammucari. Una confessione che è piaciuta molto ai telespettatori.

Belen si è così meritata un plauso per due ragioni: per aver parlato di un tema che troppo spesso in Italia è ancora un tabù e per non essere caduta nella tentazione di risolvere la questione con una frivola battuta, che avrebbe per l’ennesima volta messo dato un tono irrisorio a un argomento che invece ha bisogno di tutto tranne che di essere ridicolizzato.

Un’altra Vip di casa nostra – Aurora Ramazzotti – ha parlato apertamente della questione in tv. La figlia di Michelle Hunziker ha mostrato più di una volta i suoi ‘giocattolini’ sui social network, ribadendo che è del tutto normale servirsi di alcuni strumenti per procurarsi del piacere.

Accessori che sono apparsi pure nelle storie Instagram di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, Arisa e Alessia Marcuzzi. Non è da meno Valeria Marini, che qualche tempo fa in tv, al Grande Fratello Vip, ha chiesto un vibratore agli autori per i propri momenti di piacere.

Anche negli Stati Uniti è sfida al tabù: la cantante, ex stellina Disney, Demi Lovato ha lanciato sul mercato un proprio vibratore, il Demi Wand. Un dispositivo a bacchetta in silicone inclusivo, impermeabile, dotato di 8 modalità diverse di vibrazione. Il prezzo? All’incirca 70 euro.