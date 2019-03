Emma Marrone taglia i capelli per un incontro speciale (Foto)

Look Emma Marrone 2019: la cantante decide di tagliare i capelli

Emma Marrone ha deciso di accorciare i suoi capelli. E sappiamo bene tutti quanto sia difficile per una donna fare questo! La cantante, in passato, ha portato anche un taglio molto corto, ma non ha nessuna intenzione di riproporlo in questo 2019: sono meno lunghi rispetto a ieri, è vero, ma comunque non ha optato per un caschetto. Pare che li abbia anche schiariti. Un piccolo-grande cambiamento in vista di un incontro speciale: questa sera è stata presente al concerto di Elisa, con la quale è in ottimi rapporti. La loro intesa è nata durante il Serale di Amici di Maria De Filippi. Non hanno mai avuto attriti, anzi: più passa il tempo e più il loro rapporto si rafforza.

Foto Emma Marrone capelli: più corti e più chiari

Al Diari Aperti Tour è stato invitato anche Francesco De Gregori, che recentemente ha fatto un regalo inaspettato alla Marrone. In vista del concerto e dell’incontro con i due grandi artisti, Emma Marrone ha deciso di cambiare leggermente look, come ha fatto sapere su Instagram: “Ciao. Siamo stati bene insieme. Ma a una certa bisogna dare un taglio. E va bene così”.

Le confessioni di Emma Marrone: da Gomorra al suo nuovo fidanzato?

Infine la Marrone ha chiesto a tutti i suoi fan di seguire la serie TV Gomorra (della quale vi abbiamo dato delle imperdibili anticipazioni!): “Domani vi dovete guardare Gomorra, altrimenti Salvatore Esposito vi viene a trovare e poi vi fa la festa!”. Ormai conosciamo tutte le passioni di Emma: su Instagram confessa sempre quello che pensa, quello che le piace fare e non mancano nemmeno delle stories di suoi sfoghi! Chissà se, un giorno non molto lontano, su Instagram comparirà anche quello che sarà il suo fidanzato… Magari è comparso già!