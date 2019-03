Gomorra 4, Ciro è ancora vivo? Salvatore Esposito fa sperare i fan: le anticipazioni

Anticipazioni Gomorra 4, Salvatore Esposito accende la speranza dei fan: Ciro è vivo?

Stamattina Salvatore Esposito ha fornito anticipazioni su Gomorra 4 che stanno seminando il panico tra i fan! Ciro è ancora vivo? Il personaggio di Marco D’Amore rimane ancora oggi uno dei preferiti del pubblico, per questo la sua scomparsa non è stata affatto accettata e tutti sperano fosse solo una messa in scena. Le immagini di Genny che spara a Ciro e lo getta in mare, il corpo dell’Immortale che va giù nelle acque del golfo di Napoli sono indimenticabili per un fan di Gomorra. E per certi versi anche inaccettabili. Ma questo è successo e adesso, con l’inizio della quarta stagione, dovremo abituarci all’assenza di Ciro nelle nuove puntate. Ma cosa ha rivelato Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano? L’attore è stato ospite del programma radiofonico Deejay Chiama Italia, su Radio Deejay, e a Linus e Nicola Savino ha rivelato una chicca.

Gomorra 4, anticipazioni su Ciro: le parole di Salvatore Esposito

Parlando di Marco D’Amore che è passato alla regia (è uno dei cinque registi di questa stagione), Salvatore ha spiazzato tutti dicendo: “Bisognerà guardare tutta la stagione per capire se Ciro è vivo o no“. Sarà stato solo un modo per tenere il pubblico incollato alla televisione per tutti e dodici gli episodi? Conoscendo la potenza di Gomorra e l’enorme affetto del pubblico, non pensiamo ce ne sarebbe bisogno. Tuttavia, è anche vero che non può dire sin da ora cosa succederà nel finale di Gomorra 4. Insomma, ha acceso le speranze, ma meglio aspettare prima di festeggiare. Non aspettatevi, però, di rivedere dei flashback di Ciro Di Marzio: “No, non ci saranno flashback. Sarebbe come dare un contentino agli spettatori. Credo che la crudeltà di Gomorra sia anche questa”, ha aggiunto ancora l’interprete di Genny.

Anticipazioni quarta stagione Gomorra, Salvatore Esposito parla delle famose bollicine

La chicca sull’assenza dei flashback arriva dalle immagini televisive del programma radiofonico, così come altre anticipazioni. Esposito infatti ha aggiunto che sicuramente far vedere le bollicine mentre il corpo di Ciro sprofondava è stato un escamotage. Insomma, un modo per tenersi la porta aperta e tenere viva l’attenzione del pubblico. E ce ne vorrà tanta per seguire la quarta stagione di Gomorra La Serie: i personaggi cambieranno ancora una volta in queste puntate. Si parlerà di politica e di finanza, e ci saranno episodi girati all’estero. Dopo aver perso i genitori e Ciro, che era come un fratello per lui, adesso l’unico punto di riferimento per Genny è sua moglie Azzurra. Che è un po’ una trasposizione di Donna Imma: “Sì sì, assolutamente. Anche perché Genny ha perso le figure di riferimento per scelta sua, per una questione di dipendenza. Troverà in Azzurra il suo braccio destro”, ha spiegato Salvatore Esposito di Gomorra.