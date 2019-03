Emma Marrone, rose nella notte: regalo inaspettato dopo il concerto

La felicità di Emma Marrone: un mazzo di rose nella notte per la cantante

Non è la prima volta che Emma Marrone riceve dei fiori nella notte, precisamente dopo un concerto. Questa volta, però, sono davvero speciali, come ha fatto sapere lei stessa su Instagram: “Le rose più belle che io abbia mai ricevuto”. Chi gliele ha regalate? Immediatamente i suoi fan hanno pensato che sia stato un misterioso fidanzato, ma non è così: pare che a farle questa sorpresa sia stato un mostro sacro della musica: Francesco de Gregori. La cantante è stata invitata dal maestro durante il suo concerto: hanno fatto uno strepitoso duetto che Emma ricorderà per tutta la sua vita.

Emma Marrone e Francesco De Gregori, concerto indimenticabile

“Avevo solo 10 anni quando ho chiesto al mio papà di portarmi al tuo concerto – ha confessato Emma Marrone su Instagram -. Il mio primo concerto. E oggi abbiamo condiviso il tuo palco. Io non ho parole. Posso solo dirti grazie per questo regalo. Grazie per questo invito. Grazie con tutto il mio cuore”. Ne ha fatta di strada, la Marrone, dai quei primi passi mossi ad Amici di Maria De Filippi. Adesso tanti ragazzi, col suo stesso sogno, stanno facendo del loro meglio per poter trasformare la propria passione in un lavoro. Anche se tutta l’attenzione è concentrata su Alessandro Casillo: avete capito che fine ha fatto?

Nove anni di “Oltre”: Emma Marrone al settimo cielo mentre Elodie si diverte con Mahmood

Emma Marrone sta tagliando un traguardo importante dopo l’altro. Uno degli ultimi? L’anniversario di Oltre: “Nove anni fa usciva il mio primo album Oltre. Nove anni fa iniziava la nostra storia. Non avevo idea di cosa sarebbe davvero successo nella mia vita, di cosa sarei stata in grado di fare, di quanto avrei ‘resistito’ in questo ‘mondo’.

E invece sono successe delle cose incredibili e chissà quante ancora ne accadranno… ma le vivremo insieme.

Fino all’infinito. Con quell’8 capovolto che mi ha sempre portato fortuna”. Questa sera Emma ha cantato con De Gregori, Elodie invece con Gue Pequeno e ha sorpreso tutti i suoi fan divertendosi con Mahmood!