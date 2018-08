Emma Marrone: il sorriso della cantante dopo le parole sulla foto in costume

Emma Marrone: sul web parole sul fisico, lei intanto sorrideva

Iniziando dalla polemica delle foto con i fan, finendo con le parole sui social sul suo fisico mentre indossa il costume da bagno, la cantante salentina non si è fatta rovinare l’estate e, dopo aver risposto ai commenti sul web, è tornata a sorridere in spiaggia. Le vacanze sono ormai giunte al termine ma Emma Marrone si gode l’ultimo relax al mare a Espalmador, in Spagna. Fotografata in esclusiva dal settimanale Gente, Emma mostra un sorriso smagliante che va oltre ogni critica e parla da solo. Emma gioca a racchettoni mentre indossa un costume intero e un cappellino di paglia. La cantante lanciata da Maria De Filippi è più che serena mentre si immerge nelle acque cristalline della Spagna per godersi gli ultimi giorni al mare.

Emma Marrone: “Sono le imperfezioni a fare la differenza”

La Marrone non si è comunque tirata indietro dal rispondere alle parole pubblicate dagli utenti social. “Ragazza cara, sono le imperfezioni a fare la differenza… bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo” ha scritto Emma Marrone in merito alle foto senza alcun ritocco pubblicate in vacanza mentre indossava un costume da bagno. Le imperfezioni possono essere viste sotto un aspetto positivo, quindi, da quello che scrive la cantante salentina senza badare troppo alle critiche che dove è stata protagonista sul web e sui social.

Emma Marrone: le vacanze estive con gli amici e con Antonino Spadaccino

Vacanze all’insegna del relax, del divertimento e dell’amicizia per Emma Marrone che ha trascorso i suoi giorni al mare anche in compagnia di Antonino Spadaccino, anche lui ex di Amici. Il forte legame d’amicizia tra i due è noto da tempo. Adesso Antonino è pronto ad una nuova avventura con X Factor UK.