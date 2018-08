Emma Marrone: vacanze di fine estate con un amico speciale

Emma Marrone al mare con un amico speciale: vacanze di fine estate in buona compagnia

Emma Marrone, dopo tanto lavoro e una stagione che l’ha vista impegnata su più fronti (musica, tv, concerti etc.), si sta godendo finalmente le sue meritate vacanze adesso. La cantante, infatti, pare che al momento si trovi a mare. A testimoniarlo, sui social, le foto pubblicate da Emma stessa sul suo profilo. A fare compagnia all’artista salentina, proprio in queste ore, è arrivato anche un suo caro e speciale amico. Si tratta di un cantante che, come lei, ha avuto la fortuna di partecipare in passato ad Amici. Lui è Antonino Spadaccino, adesso impegnato a far decollare la sua carriera all’estero. una persona molto cara a Emma che, come specificato, pare si trovi con lei in vacanza.

Emma Marrone e Antonino Spadaccino in vacanza insieme: cartolina dalla spiaggia

Sorridenti e felici, illuminati dal sole e camuffati dalle faccine che spopolano su Instagram, Emma Marrone e Antonino Spadaccino hanno condiviso con i loro fan una foto del loro giorno di vacanza insieme. Sia lei che lui, infatti, hanno deciso di pubblicare su Instagram stories un singolo selfie che, chiaramente, è stato scattato dai diretti interessati proprio oggi. A legarli, come da entrambi più volte specificato, è una solida amicizia. Presto Antonino, a X Factor UK, potrebbe finalmente raggiungere il successo che merita e noi, per ovvi motivi, siamo pronti a scommettere che una delle prime persona pronte a fare il tifo per lui sarà sicuramente la sua cara amica Emma.

Antonino Spadaccino spopola a X Factor UK: dopo Amici una carriera all’estero?

Antonino Spafaccino a X Factori UK, come anticipato, ha letteralmente conquistato il pubblico qualche settimana fa. Il suo provino, infatti, è stato accolto con una standing ovation dai presenti alla registrazione. Questo, dunque, potrebbe aprire nuovi e grandi possibilità al cantante di Amici che, dopo l’Italia, pare pronto a scalare le vette del successo anche all’estero.