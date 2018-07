Emma Marrone ‘imperfetta’ in bikini, le sue parole sulla forma fisica: “Bisogna lavorare sul proprio…”

La temperatura si alza, l’estate si fa rovente e anche le vip, per combattere la calura e l’afa, svestono i panni quotidiani, indossano i bikini e cercano rinfresco tra spiagge e piscine. Emma Marrone non fa eccezione. Ma la temutissima prova costume come le è andata? Benissimo, nonostante le sue ‘imperfezioni’. Anzi, per la cantante salentina, proprio le ‘imperfezioni’ della sua forma fisica sono un punto a favore e non un qualcosa da nascondere o camuffare, magari con un bel filtro o con una bella photoshoppata. Nell’ultima foto postata su Instagram (uno scatto mozzafiato in un costume a due pezzi sul bordo di una piscina) Emma ha infatti confidato a una fan che non bisogna lavorare solo sull’estetica, ma soprattutto sul…

L’artista: “Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”

“Ragazza cara – scrive Emma Marrone – sono le imperfezioni a fare la differenza… bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”. La risposta è giunta dopo che una follower ha elogiato la scelta della cantante di pubblicare foto senza filtri, stratagemmi utilizzati spesso per “coprire tutte le imperfezioni.” L’artista salentina va dunque controcorrente. Laddove infatti impera un modello estetico che punta alla perfezione, tramite svariati ‘trucchi’ (si va dagli espedienti grafici ai filtri, fino a fotomontaggi più o meno riusciti), lei cerca una ‘perfezione’ diversa, che guarda al carisma e alla vitalità.

Emma Marrone i vacanza: la cantante non è da sola

Emma, oltre alle foto social, recentemente è stata fotografata in un bikini scuro dal settimanale Gente mentre si trovava in vacanza. La cantante, checché ne dica delle ‘imperfezioni’, è apparsa in splendida forma, superando abbondantemente la prova costume. Gli scatti pubblicati dalla rivista hanno svelato anche che in spiaggia non era sola, bensì in compagnia di un amico e di un cane (non è il suo adorato Gaetano).