Emma Marrone in vacanza al mare ma la cantante non è da sola

Emma Marrone fotografata in spiaggia in compagnia

La cantante Emma Marrone è stata fotografata dal settimanale Gente mentre si trovava in vacanza. Emma sfoggia un bikini scuro. La cantante è in grandissima forma e sicuramente supera la prova costume. In spiaggia, l’artista salentina non è però da sola. C’è la compagnia di un amico e di un cane con cui fa il bagno in mare ma non è il suo Gaetano. Emma sembra essere serena, dunque, mentre si gode la sua vacanza e, quando si sposta su una barca, sorride mentre si scatta un selfie. La cantante, con le sue foto, cerca sempre di tenere aggiornati i suoi fan e tantissimi followers sui social network che di certo apprezzano molto.

Emma Marrone: a Londra con Antonino Spadaccino, lui tenta X Factor UK e tutti si alzano in piedi

Non sono passati molti giorni da quando Emma Marrone ha pubblicato una foto di un bellissimo abbraccio al suo amico e collega Antonino Spadaccino. Da tempo è nota la loro grande amicizia. I due si trovavano a Londra dove, pochi giorni dopo la pubblicazione di questa foto, Antonino ha fatto il casting a X Factor UK ottenendo un riscontro più che positivo da parte del pubblico e dei giudici del programma e ricevendo una standing ovation. Sarà per questo che Emma ha raggiunto Antonino a Londra? Sicuramente sarà contenta del risultato che ha ottenuto il suo amico.

Emma Marrone: pronta a ripartire in tour

Emma si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di riprendere il suo tour nei palazzetti il prossimo inverno. Intanto però la cantante ha mostrato delle foto in studio di registrazione. Emma starà preparando qualche sorpresa?