Emma Marrone si mostra senza trucco: “Non so dire bugie” (Foto)

Senza trucco e senza inganno, Emma Marrone si mostra pubblicamente così com’è: naturale come non mai in questa calda estate

Emma Marrone sta trascorrendo un’estate all’insegna di incredibili sorprese: l’incontro con quello che attualmente è il suo fidanzato, il pezzo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri e nuovi progetti lavorativi che la porteranno sempre più lontano. Instancabile, Emma è pronta a lasciare senza fiato i suoi fan, che su Instagram la seguono attivamente per non perdersi nulla sul suo conto. Come ha spiazzato questa volta? Con una foto senza trucco. Non è comunque la prima volta che Emma si mostra acqua e sapone, ma ora ha deciso di optare per un primo piano che non lascia spazio a dubbi: la bellezza della Brown non ha bisogno di ritocchini di qualsivoglia tipo!

Foto senza trucco Emma Marrone e i ringraziamenti a Francesca Savini

Su Instagram potete vedere la foto di Emma Marrone senza trucco (o più in basso continuando la lettura di questo articolo), che è stata commentata dalla cantante di Amici in questo modo: “Senza trucco. Francesca Savini a questo giro si è superata”. Qualcuno le ha chiesto se c’è qualche “inganno” e lei ha prontamente risposto: “No, non so dire le bugie”. E in effetti la Marrone non ha mai mentito su nulla. Se non vuole risponde a qualche domanda, al massimo la elude: lo farà quando le chiederanno come va la sua storia d’amore col bellissimo modello?

News Emma Marrone: un anno da incorniciare per la cantante

Emma Marrone sta realizzando, passo dopo passo, tutti i suoi sogni. Ha persino fatto l’attrice grazie a Gabriele Muccino! Un anno intenso, che le ha permesso di scoprire nuovi talenti e lati nascosti di sé. Con l’inizio della nuova stagione scopriremo un’Emma diversa, magari anche dal punto di vista musicale: dopo la collaborazione con Vasco Rossi, qualcosa sembra essere cambiato… quelli che non cambieranno mai sono i suoi amici di sempre, quelli che ci saranno per lei in qualsiasi momento: fra questi c’è Alessandra Amoroso, alla quale ha recentemente dedicato una frase speciale.