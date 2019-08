Emma Marrone, dedica ad Alessandra Amoroso contro le malelingue

By

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, amicizia sempre più forte

Emma Marrone ha fatto una dedica speciale ad Alessandra Amoroso nel giorno del suo 32esimo compleanno. La loro amicizia è più forte che mai, nessuno potrà scalfirla: dura ormai da su per giù dieci anni. Ci sono stati svariati momenti condivisi, molti dei quali ad Amici di Maria De Filippi: Alessandra è stata la prima ad aver abbracciato Emma dopo che quest’ultima ha scoperto di aver vinto il programma e, insieme, hanno tenuto un concerto all’Arena di Verona al termine del circuito Big del talent show. Anche nel mondo della Tv possono nascere dei legami indissolubili: Emma e Alessandra sono la dimostrazione che l’amicizia vera esiste.

Compleanno Alessandra Amoroso, gli auguri di Emma Marrone

Questa notte Alessandra Amoroso ha scritto un messaggio speciale per il suo compleanno (ha risposto persino il suo fidanzato) e molti personaggi famosi le hanno fatto degli auguri indimenticabili; tra loro c’è anche Emma Marrone, che ha pubblicato su Instagram questo: “Buon compleanno, amica mia. Ti voglio bene assai”. La Amoroso ha ovviamente ringraziato. Tra le due ci sarà stata sicuramente anche una chiamata privata. Non potrebbe proprio essere mancata visto che sono delle vere amiche!

Alessandra ed Emma ultime notizie: i nuovi progetti delle due cantanti di Amici di Maria De Filippi

Qualcuno aveva cominciato a dire che tra le due l’amicizia si era sfaldata, ma il messaggio pubblico di Emma Marrone ha dimostrato che nessuno potrà mai dividerle. Sia Emma sia Alessandra adesso si possono godere le vacanze: entrambe hanno avuto un periodo impegnativo, che ha portato comunque i propri frutti; se Alessandra può essere ben felice per il successo di Mambo salentino, Emma invece per la collaborazione con Vasco Rossi (e non solo).