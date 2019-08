Alessandra Amoroso compleanno, frase inaspettata nella notte

By

Compleanno Alessandra Amoroso: 32 anni festeggiati di notte per la cantante di Amici e gli auguri di Stefano Settepani

Oggi 12 agosto Alessandra Amoroso compie 32 anni. Il suo compleanno è appena cominciato: pochi minuti fa, ha pubblicato una foto della prima parte dei festeggiamenti. Si può vedere nella foto (che troverete più in basso) bicchieri stracolmi di prosecco da bere assieme agli amici di sempre e a quella famiglia che non la lascia mai sola. Anche il fidanzato Stefano Settepani le ha fatto sentire tutto il suo affetto: ha pubblicato una serie di cuoricini sotto allo scatto; un gesto, questo, che ha mandato in visibilio tutti i follower di Instagram della cantante.

Alessandra Amoroso, festeggiamenti notturni per uno dei periodi più belli della sua vita

Questo è stato il messaggio pubblicato questa notte da Alessandra Amoroso su Instagram: “Beh, allora, tanti auguri a me, al mio entusiasmo, al mio pigiama, alle mie occhiaie e a sto prosecchino che mi dà la buona notte! Evviva la vita e l’inizio di una nuova era!

P.S. Dai,domani metterò una foto decente!#sorrideresempre #augurisandrina”.

Gli auguri dei personaggi famosi ad Alessandra Amoroso… ed Emma Marrone?

Oltre agli auguri dei suoi fan e a quelli speciali di Settepani, ci sono stati anche quelli di altri personaggi famosi: “Auguri, Ale!” (Bianca Atzei); “Buon compleanno, con tutto l’affetto che sai” (Rita Dalla Chiesa); “Auguri, Ale” (Tony Maiello); “Tanti auguri, Ale” (Bianca Guaccero). E quelli di Emma Marrone? Sicuramente quest’ultima l’avrà contattata in privato e molto presto pubblicherà qualcosa di particolare. Chissà se le vedremo in vacanza insieme: la Marrone ha appena portato a termine un progetto degno di nota.