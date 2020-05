Emma Marrone riabbraccia i genitori, grande emozione: “Grazie vita”

Famiglia Emma Marrone: la cantante può finalmente incontrarla dopo la quarantena

Emma Marrone ha potuto riabbracciare i suoi genitori: attraverso un feed Instagram, ha spiegato che, dopo questa quarantena, è riuscita a ricongiungersi alla sua famiglia, che ormai non la vedeva da quasi tre mesi. Certo, ci sono state le videochiamate quotidiane, ma ora la cantante ha potuto incontrare mamma e papà. Tutti i fan hanno condiviso la sua immensa gioia, scrivendo messaggi a più non posso sotto alla sua ultima foto. La Marrone ha più volte parlato della mancanza che provava verso la propria terra e oggi ha dato una bella notizia.

Emma Marrone riabbraccia i genitori nella sua Salento: il messaggio social

Questo è stato il messaggio che Emma (dopo aver risposto a chi ha criticato il suo aspetto fisico) ha scritto su Instagram: “Ricongiungimento familiare. Io, la mia famiglia e la ‘friseddha’. Salento mio. Profumo di casa. Grazie vita”. Un bel momento, per la cantante, che i fan sperano di vedere ad Amici Speciali nei panni di giudice speciale o almeno di ospite: dopo aver lanciato la sua Luci Blu – canzone che ha raggiunto un discreto successo -, potrebbe sorprendere con un tormentone estivo, proprio come hanno fatto Irama, Alberto Urso e i The Kolors (che stanno battendo la concorrenza!).

Quando Emma Marrone viveva la sua quarantena…

Sembra passato tantissimo tempo dalla prima “uscita” di Emma Marrone durante la quarantena: “È stato devastate vedere il mio quartiere così silenzioso, mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato. […] Sto come tutte le persone che stanno rispettando le regole, anche se a volte mi manca l’aria, anche se senza la mia vita di sempre stento a riconoscermi. Ma sto bene. Sono orgogliosa di vivere in un paese come l’Italia dove ogni giorno tante persone mettono a rischio la propria vita per facilitare e migliorare quella degli altri”.