Emma Marrone attaccata: “Brufoli in faccia!”, risposta zittisce hater (Foto)

Brufoli Emma Marrone? La critica superficiale alla cantante e la risposta asfalta-hater!

Anche oggi Emma Marrone ha subìto una bella dose di critiche. Succede ogni volta che pubblica foto e video su Instagram, ma non sempre decide di rispondere… spesso preferisce lasciar correre. Ma non è questo il giorno. Qualcuno l’ha criticata perché, nell’ultimo scatto social, avrebbe dei brufoli. La risposta della Marrone? Giusta, anzi giustissima, visto che ha a che fare con la grammatica italiana. La cantante, senza rispondere in maniera aggressiva, è riuscita a respingere l’attacco con simpatia.

Foto Emma Marrone senza trucco: botta-e-risposta

Emma Marrone oggi ha passato la giornata tra i luoghi più belli di Roma. Ha deciso d’immortale ogni magico momento non solo con delle stories, ma anche attraverso un feed, che ha commentato così: “Io e Roma”. Se in tanti – tantissimi! – hanno sottolineato la sua grande bellezza, c’è anche chi l’ha criticata in questo modo, utilizzando un italiano non proprio corretto: “Amore, ai i brufoli in faccia”; la cantante di Luci blu ha replicato: “Hai, non ‘ai’. Dai, su!”. Non è nuova a questo tipo di risposte: avete letto quello che ha scritto al papa emerito Benedetto XVI?

Una giornata a Roma per Emma Marrone e il messaggio: “Quelli che si sentono ‘sto c…o'”

Emma Marrone ha lasciato la casa per respirare la magia di Roma: “Io mi perdo qui. E anche qui. Fino a farmi sfinire da così tanta bellezza. Fino a capire perché i particolari fanno sempre la differenza. Fino ad arrivare sulla terrazza più bella del mondo e tutta Roma difronte. Forse quelli che si sentono ‘sto c…o’ non si sono mai affacciati da qui. Tranquilli, non c’è gara. Ci sarà sempre qualcosa più grande e migliore di voi. E per fortuna”. Dove vedremo la prossima volte la Marrone? Forse a X Factor nei panni inediti di giudice?