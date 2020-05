Emma Marrone, messaggio a Elodie e critiche a Ratzinger: “Meglio che…”

Emma Marrone, domenica d’auguri e di critiche: ecco cos’è successo in poche ore

Emma Marrone ha pubblicato due stories – a distanza di pochissimi minuti – che faranno sicuramente tanto chiacchierare, soprattutto quello con cui ha voluto rispondere al papa emerito Benedetto XVI. La cantante, che è sempre scesa in campo senza mordersi la lingua, ha dimostrato di avere un proprio pensiero e il coraggio necessario per portare avanti le proprie idee, anche se questo significa essere aspramente criticata. Una grinta, la sua, che non emerge solo sul palco, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Emma Marrone contro Ratzinger: “Mejo se sto zitta!”

Cos’ha scritto Emma Marrone a Ratzinger? Ha pubblicato lo screen di un articolo del Corriere della Sera che titola “Nozze gay e aborto segni dell’Anticristo”; un’esternazione, questa del precedente papa (che ha lasciato il posto a Francesco), che non è proprio piaciuta alla cantante (probabilmente futura giudice di X Factor) che ha scritto: “Mejo se sto zitta!”. Messaggio, questo, che è stato seguito dalla sua canzone Ma che palle.

Auguri di Emma Marrone a Elodie, compleanno speciale

A sorprendere i fan, anche il messaggio d’auguri che Emma ha dedicato a Elodie. Molti ancora pensano che le due non stiano in buoni rapporti, e invece più volte entrambe hanno spiegato che sono amiche: “Buon compleanno, Elodie”, e quest’ultima ha condiviso la sua storia sul proprio profilo Instagram. Cos’altro pubblicherà la Marrone nei prossimi giorni? Lei è tra le cantanti maggiormente attive in questo periodo di quarantena, che riceve sempre una miriade di messaggi positivi ma anche di critiche: avete letto la polemica che era scoppiata dopo aver lasciato casa sua per fare la spesa?