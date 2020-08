Emma Marrone cede a Photoshop? “Gambe allungate”, lei non ci sta

Anche Emma Marrone ha ceduto a Photoshop? Lei, che si è fatta vedere mille volte anche al naturale (non se ne fa assolutamente un problema), è stata accusata di aver modificato parti del suo corpo. Questa volta le gambe. Troppo lunghe, per alcuni follower, che su Instagram hanno detto di essere delusi per una scelta del genere. La Marrone – che risponde spesso ai suoi fan e ancora più spesso ai suoi hater – ha deciso di intervenire, spiegando cos’è successo davvero. Anche quando decise di farsi mora, aveva ricevuto una vagonata di commenti a dir poco cattivi; ma lei si fa scivolare sempre tutto addosso. A chi le punta il dito contro, utilizza l’arma dell’ironia. Non vuole farsi il sangue amaro, soprattutto in questa parentesi bellissima della sua vita: sta provinando un’infinità di potenziali artisti per la nuova stagione di X Factor. Non riusciranno delle critiche a sciuparle questo momento in cui tutto della sua vita si sta incastrando nella maniera più perfetta.

Emma Marrone, gambe troppo lunghe? La cantante chiarisce tutto

Recentemente ha scelto di pubblicare una chat privata con un suo hater per far capire a tutti quanta cattiveria ci sia in giro (soprattutto sui social), oggi invece ha risposto a chi le ha detto di aver allungato troppo le sue gambe con Photoshop. La risposta di Emma Marrone ha spazzato via ogni dubbio: “Non lo so usare. Mi hanno scattato una foto dal basso. Tutti vorrebbero degli amici che sappiano scattare le foto!”. L’arcano è stato svelato. Anche se è difficile pensare che una ragazza come la Marrone si impegni a utilizzare Photoshop per apparire perfetta. Ha sempre mostrato le sue debolezze e non ne ha mai fatto della bellezza un’ossessione. Una bellezza più che naturale, la sua; una voce che arriva dritto al cuore dei suoi fan, che non la abbandonano mai, permettendole di essere da un decennio tra le cantanti più amate in Italia.

Emma Marrone ama cambiare. E ogni cambiamento porta con sé uno tsunami di critiche. Era diventata mora, e non sono mancati i giudizi negativi; è ritornata bionda, e non ci sono stati solamente complimenti. Ora la Marrone è impegnata con X Factor: il suo intento è quello di creare un team con talenti purissimi e siamo certi che riuscirà a fare un ottimo lavoro, visto che, in passato, ha avuto modo di allenarsi come coach grazie ad Amici di Maria De Filippi.