Emma Marrone pubblica la chat privata con un hater: il dialogo surreale

Emma Marrone passa alle contromosse nei confronti degli haters. La cantante salentina, che da tempo è impegnata nella caccia agli odiatori seriali che infestano i social e altre piattaforme web, poche ore fa ha deciso di pubblicare una chat privata (premurandosi di cancellare la foto e il nome del followers) svelando una surreale conversazione avuta con un fan. La scelta di Emma ha il chiaro intendo di far comprendere alcune dinamiche sotterranee della rete e di stanare coloro che si permettono atteggiamenti verbali maleducati e fuori da ogni logica. Nella fattispecie, l’utente in questione, inizialmente ha pungolato l’artista sostenendo che sia incoerente in quanto ha affermato che la “fortuna non esiste“, ma poi si è mostrata con le “corna al collo” (in riferimento a una catenina sfoggiata in mattinata). “Ma tutt’appost?”, ha replicato la Marrone all’insinuazione. La contro risposta del fan l’ha però lasciata a bocca aperta, spingendola a diffondere il botta e risposta.

Emma Marrone contro gli haters: “Sapientoni”

L’utente, dopo che Emma ha risposto in chat privata, ha ammesso di averla stuzzicata solo per avere una risposta da parte sua. “Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto”, ha scritto, come si può facilmente scorgere dalla conversazione (qui sotto). Alla luce del surreale ragionamento – dalla serie ti insulto così mi rispondi – e più in generale di quanto accaduto, Emma ha divulgato lo scambio di battute sulla piazza social, in una Stories Instagram del suo profilo. E qui non ha nemmeno mancato di usare parole sarcastiche per descrivere i soggetti che si rendono protagonisti di simili ‘sortite’. “Criticoni” e “sapientoni”, li ha apostrofati in modo ironico.

Emma e la lotta agli haters

Non è la prima volta che l’artista si rende protagonista di gesti pubblici nei confronti degli haters. Diversi i casi in cui in passato ha fatto la voce grossa sui social. Sempre in relazione alla lotta agli odiatori, si ricorda anche una sua apparizione a Le Iene che avevano programmato una rubrica in cui un vip, tra cui Emma, affrontavano faccia a faccia un hater, dopo che quest’ultimo veniva portato negli studi con un’altra scusa.