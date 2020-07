Emma Marrone ‘virale’: la parodia su Antonella Elia a Temptation (video)

A poche ore dall’inizio dell’edizione 2020 di Temptation Island i telespettatori hanno potuto godere di alcuni momenti cult, tra cui lo sfogo di Lorenzo Amoruso contro Anna e la gaffe dell’ex gieffina Antonella Elia, che nel giro di poco è divenuta virale. A riprendere in toni sarcastici l’esilarante siparietto tra l’ex valletta di Mike Bongiorno e Sofia (una delle fidanzate) è stata Emma Marrone. La celebre cantante italiana, che ha visto il suo esordio sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, ha ricreato il momento trash con protagonista Sofia. La giovane ha manifestato tutta la sua insofferenza e disagio per il comportamento assunto dal suo fidanzato. Da qui lo sfogo con le altre compagne di avventura a cui ha detto: “Il mio sbaglio nella vita è averlo amato così tanto da non amare più Sofia“. Antonella Elia ha però frainteso le parole della ragazza, domandando chi fosse Sofia. La fidanzata di Alessandro incredula ha replicato: “Io”.

Emma Marrone fa la parodia della gaffe di Antonella Elia

Dopo aver assistito, come milioni di telespettatori, all’esilarante siparietto tragicomico, la Marrone non ha resistito alla tentazione di ricreare la scena in un video. Le immagini sono state poi condivise sul noto social network Tik Tok. Inutile dire che la parodia dell’ex vincitrice del Festival di Sanremo è stata apprezzata e condivisa da moltissimi utenti. In poco tempo, infatti, il video è diventato virale. La reazione emotiva di Sofia, ritenuta da molti eccessiva ed esagerata, ha fatto si che la giovane sia ormai diventata a pieno titolo uno dei meme ‘viventi’ dell’edizione 2020 di Tempation Island. Ma sicuramente non sarà l’unica.

Primi problemi tra Sofia e Alessandro

La situazione tra Sofia e Alessandro è sembrata sin da subito scricchiolante. La fidanzata, lasciandosi andare a delle confidenze con il tentatore Alex, ha rivelato alcuni particolari inediti del suo rapporto con Alessandro. Tra i suoi timori anche quello che Alessandro in passato l’abbia tradita. Dopo aver visto il filmato riguardante le rivelazioni di Sofia, Alessandro si è abbandonato ad un lungo sfogo rivelando dei fatti che hanno ribaltato completamente la versione della fidanzata. Da qui la decisione del falò di confronto immediato.