È già tempo di falò a Temptation Island 2020. Al termine della prima puntata uno dei fidanzati, Alessandro, ha ufficialmente chiesto il falò anticipato alla sua fidanzata Sofia. Il motivo è presto detto: la 31enne ha negato con un tentatore di aver tradito il compagno. Una confessione falsa visto che Sofia ha partecipato al programma prodotto da Maria De Filippi proprio per dimostrare ad Alessandro che non ha più nulla da temere dopo gli errori del passato. Le confidenze di Sofia non sono andate giù al macellaio 45enne, che è letteralmente sbottato nel villaggio dei fidanzati. Dopo la furia iniziale non è riuscito a trattenere le lacrime, supportato da Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore oggi dolce metà dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Nella seconda puntata – in onda su Canale 5 giovedì 9 luglio – Sofia e Alessandro si confrontano e decidono cosa fare della loro storia d’amore? In realtà ad oggi non è chiaro: poche sono le anticipazioni trapelate dall’Is Morus Relais, da anni location del reality show. Di certo c’è che una coppia di questa edizione ha abbandonato il gioco al termine della seconda puntata: si tratta dunque di Sofia e Alessandro o di Valeria e Ciavy come si sussurrava nei giorni scorsi?

Temptation Island 2020: chi sono Sofia e Alessandro

Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo ma non convivono nonostante entrambi vivano a Perugia. Sofia ha 30 anni è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, 47 anni, separato con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia. La differenza di età – ben 17 anni non è mai stata un problema; i due si sono conosciuti nel 2016 e si sono innamorati subito. Ma dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia è stata messa a dura prova. È stata Sofia a voler partecipare a Temptation Island spiegando che il suo obiettivo “è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”. Alessandro è stato invece categorico: “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”.

Temptation Island 2020 altre anticipazioni seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2020 Lorenzo Amoruso deve fare i conti con alcuni video che riguardano Manila Nazzaro mentre Anna continua a prendersi gioco del fidanzato Andrea. La parrucchiera 37enne sta fingendo di provare interesse per un tentatore in modo da far ingelosire Andrea, che lavora nel ristorante di famiglia.