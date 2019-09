Emma Marrone si prende una pausa: le parole di Marco Bocci emozionano

Emma Marrone si prende una pausa per un problema di salute. Tra i tanti messaggi d’affetto, spicca il gesto di Marco Bocci

Ieri mattina Emma Marrone tramite i social ha annunciato che dovrà prendersi una pausa a causa di un problema di salute. La cantante non ha rivelato di che cosa si tratta, non è scendendo nello specifico. Intanto il web si è stretto intorno a lei. Sono tantissimi i volti noti, e non, che le hanno inviato messaggi incoraggianti, da Simona Ventura ad Elena Sofia Ricci, da Cristina D’Avena a Loredana Bertè. Tra le tantissime parole di stima e affetto, sono spiccate quelle di Marco Bocci, suo ex fidanzato. Emma e l’attore umbro ebbero una breve storia d’amore nel 2013, alla fine della quale rimasero in buoni rapporti. La cantante, inoltre, è molto apprezzata da Laura Chiatti, attuale moglie di Marco Bocci. Le due donne, con ogni probabilità, si sono conosciute sul set del film ‘La cena di Natale’ grazie al quale è nata una bella amicizia.

Emma Marrone: i messaggi di Marco Bocci e Laura Chiatti che emozionano i fan

Dopo la notizia dello stop, a Emma sono giunti anche i messaggi di Bocci e della Chiatti. Il gesto di Marco ha conquistato tutti sui social. Nella fattispecie, sotto all’annuncio della Marrone, spicca il suo commento: “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta”. Ma non è tutto. L’attore ha dedicato anche una storia alla sua ex fidanzata nella quale ha postato uno screen della sua ultima canzone ‘Io Sono Bella’, scrivendo: “Sei bella ma sei pure cazzuta. Ti aspettiamo subito”. Laura Chiatti, invece, ha usato parole piene di grinta per la sua ‘Lady Gaga’ (come la definì un po’ di tempo fa): “Amica testa dritta e petto in fuori”.

Emma Marrone ringrazia tutti: “Grazie per tutto l’amore”

Come detto, i messaggi d’affetto per la cantante sono stati molteplici. Emma, con una stories sul suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono vicini in questo delicato momento. “Grazie per tutto l’amore”, ha scritto disegnando un cuore rosso.