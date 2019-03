Emma Marrone sbotta: “Cattiveria”. Laura Chiatti: “La nostra Lady Gaga”

Emma Marrone sbotta dopo aver pubblicato un duetto con Antonino Spadaccino: “Cattiveria”. Laura Chiatti interviene: “La nostra Lady Gaga”

Ci risiamo: Emma Marrone ha dovuto alzare di nuovo la voce sul web contro le malelingue. In sua difesa è intervenuta anche l’attrice Laura Chiatti. Il tutto è accaduto su Instagram, dopo che la salentina, per omaggiare il compleanno dell’amico Antonino Spadaccino, ha pubblicato un video in cui ha duettato insieme a lui sulle note di Shallow, celebre brano scritto e interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel noto film A Star is Born. Ed è stato proprio il paragone fatto da un fan tra Emma e Antonino e i due divi americani a essere andato di traverso alla Marrone.

“Siete pregati di portare la vostra cattiveria e frustrazione fuori da questo post pieno d’amore”

“Io e te. Buon compleanno Antonino. Amico pieno di talento e di amore per gli altri”, il commento al filmato di Emma, in cui interpreta il brano Shallow. A qualcuno, però, la cosa non è piaciuta. “Ma anche no! Lady e Bradley top!”, ha scritto una fan, scatenando l’irritazione della Marrone: “Siete pregati di portare la vostra cattiveria e frustrazione fuori da questo post pieno d’amore per il mio amico.” La cantante, a quanto pare è andata anche a spulciare il profilo dell’utente in questione, e ha aggiunto: “Avete anche dei figli. Complimenti, un grande esempio”. Sulla vicenda è intervenuta anche Laura Chiatti. “Perché non cantate coi? Vi vorrei proprio sentire… Emma sei la nostra Lady Gaga”, il commento dell’attrice in difesa dell’amica.

Antonino e le parole sul rapporto con Emma Marrone

A proposito di Antonino ed Emma, in passato qualche gossip ha sussurrato che i due potrebbero aver avuto una relazione. Nulla di più falso, come ha confessato lo stesso Spadaccino: “Se ho avuto una storia con Emma? Sì. La storia di un’amicizia vera. La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione. Anche questo è amore. Aggiungerei la mia unica storia con una donna che durerà per sempre”