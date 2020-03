Emma Marrone e Maria De Filippi, forte emozione: “Ha guardato oltre”

10 anni dalla vittoria ad Amici, il pensiero di Emma Marrone alla sua “seconda mamma”: eternamente grata a Maria De Filippi

Emma Marrone e Maria De Filippi hanno un rapporto che diventa via via sempre più forte col passare degli anni. La cantante l’ha sempre definita la sua “seconda mamma“: una donna che ha creduto più di tutti nel suo talento, che l’ha supportata nei momenti di difficoltà (non solo nella scuola di Amici) e verso la quale sarà eternamente riconoscente. La De Filippi, dal canto suo, vuole un gran bene alla Marrone e, ogni volta che ne ha l’occasione, la invita nei suoi programmi, anche perché crede in lei, nel suo talento, nella sua conoscenza musicale e nella capacità di entrare in empatia coi ragazzi (altrimenti non l’avrebbe mai scelta come coach negli anni passati).

Emma Marrone su Maria De Filippi: “Ha saputo guardare oltre”

Dieci anni fa Emma Marrone vinse Amici e il suo primo pensiero va a lei, a Maria De Filippi (ultimamente ha sorpreso per uno scherzo a Rudy Zerbi in diretta): “10 anni tondi tondi – ha scritto su Instagram –. Questa foto è stampata nel mio cuore. Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio ‘talento’ e a chi come lei ha sempre saputo guardare ‘oltre’. Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante”. Emma ha dovuto combattere contro pregiudizi, commenti taglienti, tradimenti e malattie che non l’hanno mai scalfita: è più forte di prima e non vede l’ora di cantare per i propri fan, per coloro che la seguono ormai da dieci anni e che trasformano in grandi successi tutti i suoi album.

Il futuro di Emma Marrone: appuntamento ai fan

Dopo aver saputo la verità sul suo rapporto con Alessandra Amoroso, Emma Marrone ha rivolto un messaggio ai suoi fan e a chi crede veramente in lei: “Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme. Vi aspetto sotto il palco”.