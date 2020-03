Emma Marrone chiude con Alessandra Amoroso su Instagram? “Basta!”

By

Amicizia Alessandra-Emma: è finita su Instagram? La cantante di Luci blu si arrabbia e dice basta

Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono diventate “compagne di mille avventure” grazie ad Amici di Maria De Filippi: la Amoroso ha sempre fatto il tifo per la sua collega che, quando ha trionfato nella sua edizione, si è ritrovata proprio lei davanti e si sono abbracciate non riuscendo a trattenere le lacrime. Solo uno dei bei momenti passati insieme. Adesso non ce ne saranno più? I fan della Marrone hanno notato qualcosa che ha fatto preoccupare e, durante la diretta Instagram di oggi pomeriggio, le hanno voluto chiedere delucidazioni sul suo rapporto con Alessandra.

Emma e Alessandra non hanno litigato: la precisazione

Emma Marrone, a dir poco spazientita, ha tenuto a ribadire che Alessandra Amoroso continua a essere una delle persone più speciali della sua vita: “Penso di esser stata chiara: io e Alessandra siamo amiche”. I suoi follower hanno notato che, ormai da giorni, entrambe rimandano le dirette insieme. Come mai? Molti hanno diffuso la notizia secondo cui le due non si parlerebbero più dopo che Alessandra si è ritrovata in una diretta di Emma senza sapere di essere seguita da più di duemila persona… Che grande fantasia!

Dirette di Alessandra ed Emma continuamente rinviate: perché?

La Marrone, attraverso la sua ultima diretta, ha chiarito ogni cosa: “Abbiamo rimandato le dirette perché lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia”. E si è arrabbiata parecchio: “Non servono a nulla tutte queste put…ate che inventano!”. Oltre ad aver tenuto a precisare che la sua amicizia con la Amoroso è più solida che mai, qualche tempo fa ha spiegato dove si trovano i suoi genitori e come vivono la quarantena.