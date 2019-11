Emma Marrone: “Sono emozionata”, Fortuna vola: il messaggio per i fan

Emma Marrone: Fortuna vola, le parole dell’artista per i suoi fan

Dopo un periodo no, per Emma Marrone è arrivato un meritatissimo momento assolutamente positivo. La cantante, dopo aver combattuto contro un problema di salute, ed aver subito uno ‘stop’ forzato è tornata alla grande. Il suo nuovo album si chiama Fortuna ed è a dir poco esplosivo. Le sue nuove canzoni piacciono tantissimo perché ricche di carica ed energia. Insomma Fortuna, grazie al suo grande lavoro, le sta portando davvero tanta fortuna e prosperità. Qui il gioco di parole viene spontaneo. Da quando è tornata, da quando si è messa in viaggio per promuovere e presentare il suo nuovo lavoro, Emma è stata avvolta da un’ondata d’affetto sia dai suoi colleghi e sia dai suoi fan. E a questi ultimi, proprio poco fa, ha voluto dedicare delle parole forti ed intense. A loro, che sono tantissimi e crescono sempre più, è legata da un grande amore.

Emma Marrone, una grande felicità: le parole per i suoi fan

Dopo essere tornata da Lecce, dove ha incontrato altri suoi fan, Emma è apparsa sui social. Tramite un video, postato sulle Instagram Stories, la cantante ha espresso tutta la sua felicità: “Vi ho scritto un post per ringraziarvi di tutte le emozioni che mi state regalando in giro per l’Italia perché siete meravigliosi. Ci tengo anche a dirvelo di persona, guardandovi negli occhi – ha detto avvicinando il suo viso alla fotocamera – sono molto emozionata. Perché veramente mi state regalando dei sogni. Grazie!”. E sotto la foto che ha pubblicato ha, invece, scritto: “Sono molto contenta. Stiamo trascorrendo delle giornate indimenticabili. Sono contenta perché amate Fortuna. Sono contenta perché questo nuovo modo di “incontrarci” in giro per l’Italia vi piace tantissimo. Grazie davvero di cuore a tutti!! W la musica! W Fortuna! I love you” .

Il giro d’Italia di Emma Marrone: da Roma in poi

Per far conoscere il suo album, Emma si è spostata per tutto il nostro BelPaese. Ha iniziato da Roma, dove ha ricevuto pure una sorpresa da Maria De Filippi, ed è poi passata anche per alcuni programmi tv come Che tempo che fa su Rai Uno e il varietà di Canale 5 Tu si que vales dove si è esibita con la canzone Io sono bella, altro suo grandissimo successo.