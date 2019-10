Emma Marrone, la sorpresa di Maria De Filippi: parole forti ed emozionanti

Emma Marrone, Maria De Filippi le fa una bellissima sorpresa. Ecco cosa è successo

Maria De Filippi ed Emma Marrone sono legate da un grandissimo affetto. Le due si sono conosciute grazie al programma Amici e non si sono mai perse di vista. Anzi, negli anni il loro rapporto si è rafforzato sempre più. Per questo motivo oggi la conduttrice di Uomini e Donne ha stupito la cantante salentina. Emma Marrone ha presentato a Roma il suo nuovo album dal titolo ‘Fortuna‘ e Maria si è recata lì a sorpresa. La moglie di Maurizio Costanzo è salita sul palchetto dove l’artista stava parlando ai suoi fan e si è seduta accanto alla sua pupilla. Emma è stato molto felice di vedere la ‘sua mentore’ e per lei non ha risparmiato parole d’affetto che sono state subito ricambiate.

Emma Marrone: “Maria è l’unica persona di cui mi fido ciecamente”

“Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è”, ha detto la De Filippi. “La cosa è reciproca – ha aggiunto Emma Marrone – per esempio quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei”. Insomma le due donne si sono scambiate delle parole davvero molto forti, ricevendo dal pubblico presente tantissimi applausi. Del resto, la cantante e la conduttrice di Mediaset sono due donne molto stimate. Infine, Maria è andata via salutando Emma con una simpatica battuta: “È il tuo momento, io mi tolgo”. E prima che scendesse dal palco, la sua amica ci ha tenuto a ringraziarla.

Emma Marrone, un ritorno a tutta carica circondata dall’affetto anche dei suoi colleghi

Emma Marrone, dopo il problema di salute che l’ha fermata per un po’, è tornata a tutta carica. Il 25 ottobre, è uscito il suo nuovo album ‘Fortuna’ che in poche ore è finito sulla bocca di tutti. Le sue canzoni sono come sempre ricche di forza ed energia e rispecchiano pienamente quello che è il suo carattere. La cantante salentina è ritornata abbracciata dall’affetto dei suoi fan e dei suoi colleghi che ieri a Radio Italia le hanno fatto una grande sorpresa.