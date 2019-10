Emma parla del tumore a Che tempo che fa: “Ecco come sto oggi”

By

Emma Marrone a Che tempo che fa: come sta oggi la cantante

Emma Marrone continua la promozione del suo nuovo album: Fortuna. Dopo Radio Italia Live, la cantante salentina è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 27 ottobre. La Brown ha cantato il suo primo singolo estratto dal nuovo cd – Io sono bella, pezzo scritto da Vasco Rossi – e ha poi scambiato due chiacchiere con il conduttore Rai. Impossibile non parlare del tumore che di recente ha fermato la Marrone per qualche settimana. L’artista lanciata da Amici si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico, ma oggi è tornata più carica che mai, tanto da sottolineare in diretta tv che il peggio è passato.

Le parole di Emma Marrone a Che tempo che fa

“Mai stata meglio. Sto qui, sto bene. Non è stata una passeggiata di salute ma sono qui”, ha replicato con grande sincerità Emma Marrone a Fabio Fazio. La pugliese ha poi parlato degli haters che non hanno risparmiato critiche e frecciatine nei giorni più bui. “In quei giorni avevo cose più serie a cui pensare rispetto a quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social. Noi personaggi famosi, per avere la spunta blu, dobbiamo mandare documenti e certificati… I social dovrebbero certificare tutti gli utenti: con nome e cognome, ognuno si prende le proprie responsabilità senza poi fare delle lunghe indagini con la polizia postale. Invece di bullizzare, ‘bollizziamo’ tutti…”, ha proposto la pupilla di Maria De Filippi.

Emma Marrone lancia un messaggio a tutti i malati

Anche se il peggio è passato, Emma Marrone ha approfittato della sua ospitata a Che tempo che fa per salutare tutte le persone malate che – proprio come fatto dalla 35enne di recente – stanno combattendo con le unghie e con i denti la propria battaglia.