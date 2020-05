Emma Marrone compleanno, caos Twitter: “Quest’anno grata”, confessione

Emma Marrone anni, il compleanno della cantante e le sue parole

Oggi 25 maggio 2020 è il compleanno di Emma Marrone. La cantante – tra le vincitrici di Amici di maggior successo – è arrivata alla soglia dei 36 anni: spegnerà altre candeline; grinta e sensualità tra i regali più belli ricevuti dal tempo. In questi anni, Emma è cresciuta molto sia artisticamente sia come persona. Ha dovuto superare momenti difficili e quest’oggi ha deciso di ricordare la felicità che ha ottenuto dopo aver abbattuto gli ostacoli, non dimenticando mai i suoi fan, presenza costante della propria vita. Tra di loro, un rapporto indissolubile, che dura da ormai 10 anni.

Festa di compleanno in Salento: i genitori di Emma Marrone presenti e caos su Twitter

Emma Marrone ha deciso di festeggiare il suo compleanno a casa dei genitori (si è abbracciata con loro qualche giorno fa), in Salento, dove non manca nemmeno suo fratello Francesco, col quale ha un rapporto speciale. Questa mattina, si è scatenato il caos su Twitter: tutti i fan si sono riversati sul social network per fare i migliori auguri alla Marrone, lanciando l’hashtag #BuonCompleannoEmma, entrando immediatamente nel box delle “tendenze”. Su Instagram, Emma ha voluto ricordare qualcosa d’importante: “Che dire… dovevamo essere tutti a Verona a quest’ora. Io dentro l’Arena a fare le prove generali e voi fuori ad aspettarmi per darmi la carica! Mi si stringe il cuore. Per tanti motivi”.

Emma Marrone confessa: “Grata alla vita, nonostante tutto”

Un anno meraviglioso e difficile allo stesso tempo, per Emma Marrone, che ha dovuto combattere contro la grande preoccupazione dovuta al ritorno del tumore: “Mai come quest’anno devo essere grata alla vita. Nonostante tutto”. Ha poi rivolto il suo pensiero ai suoi innumerevoli sostenitori: “Come tutti spero di tornare presto alla ‘normalità’, spero di ritornare da tutti voi per ripartire più forti e più belli di prima. Vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Vi ringrazio, amici cari”.