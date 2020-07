Emma Marrone, bomba dopo X Factor: “Parlerò quando sarà il momento”

Emma Marrone sta lavorando duro per cercare i migliori talenti a X Factor. A sorpresa, è diventa una dei giudici della nuova edizione. Le registrazioni sono appena cominciate e la cantante si sente a suo agio in un ambiente profuso di musica; anche perché non è la prima volta che si cala nei panni di giudice: ad Amici di Maria De Filippi lo ha fatto per svariati anni, collaborando persino con Elisa, tra le cantanti più famose in Italia. Emma ha messo il turbo e ha sorpreso – al termine dei primi provini che andranno in onda – con delle parole scritte su Instagram. I fan si stanno chiedendo cosa voglia dire. È chiaro che, prima o poi, la Marrone ritornerà a riempire gli stadi. Ha ricordato il suo primo concerto all’Arena di Verona, avvenuto nel 2014, ed è pronta a ritornarci, più carica che mai. Dopo il periodo di quarantena, non vede l’ora di cantare e abbracciare con la sua voce tutti i suoi sostenitori, che da quest’anno potranno seguirla anche su X Factor. E siamo convinti che non deluderà nessuno.

X Factor news: la notizia di Emma Marrone dopo le registrazioni. Cosa bolle in pentola?

Emma Marrone, come giudice di X Factor, saprà certamente indirizzare verso la strada giusta quei cantanti che prenderà sotto la propria ala. Ad Amici, aveva preso a cuore Elodie, tanto da iniziare con lei un percorso musicale che aveva portato la ragazza a Sanremo; poi però la cantante di Ciclone ha deciso di seguire altri sound e la collaborazione è cessata (ma non la loro profonda amicizia). Tra mille impegni ed altri mille ancora, la Marrone ha lanciato una bomba attraverso il suo profilo Instagram: “Mi sto portando avanti. Lo faccio in silenzio. Come piace a me”. Cosa significa questo? Che potrebbe ritornare a cantare su un palco quanto prima, che starebbe organizzando dei tour da fare dopo l’esperienza a X Factor. Non vuole anticipare nulla e i fan sono sempre più sulle spine: “Parlo quando è il momento di parlare”.

Emma Marrone ultime notizie: cosa bisogna sapere

Emma Marrone aggiorna sempre i suoi fan, che di certo non la abbandoneranno durante il suo percorso da giudice a X Factor (non è sempre semplice scegliere il cantante da mandare avanti). Anche Maria De Filippi la seguirà. Lei è stata la prima ad aver saputo della notizia della cantante a X Factor; una notizia che l’ha resa orgogliosa. Emma trova anche del tempo libero, nonostante l’agenda sia fitta d’impegni: non vuole perdersi nessuna puntata di Temptation Island… e qualche giorno fa ha fatto persino la parodia di Antonella Elia!