Emma Marrone, Amici: 11 anni fa il trionfo, la dedica ai genitori è da urlo

Emozioni e ringraziamenti per la cantante salentina: 11 anni fa trionfava nel talent show di Canale Cinque

Esattamente undici anni fa Emma Marrone coronava un desiderio, anticamera di un sogno ancor più grande: correva la notte tra il 28 e il 29 marzo 2010 quando trionfava nella nona edizione del talent show in onda su Canale Cinque Amici di Maria De Filippi. Una parte del cammino era stata percorsa brillantemente dalla cantante salentina, ma il bello doveva ancora venire. Perché un conto è vincere un talent, un altro è poi sfruttare il trampolino offerto da una simile occasione e rimanere sulla cresta della ‘popolarità’ musicale negli anni a venire. Emma lo ha sfruttato al meglio, andando via via ad affinare il suo lato artistico e divenendo una delle cantanti più note della sua generazione.

Nella giornata odierna, la Marrone non ha scordato di ricordare la notte di undici anni fa che l’ha consacrata vincitrice di Amici 9. Con una Stories su Instagram ha riservato parole di ringraziamento verso tutte quelle persone che hanno ascoltato la sua musica dal 2010 a oggi, augurandosi di poter presto tornare sul palco con nuove esibizioni live (i concerti, a causa del Covid, sono ancora bloccati). C’è stata poi una dedica speciale e mozzafiato per i suoi genitori, “radici” e “cielo” della sua esistenza.

La dedica è stata commentatissima e parecchio apprezzata. Migliaia i fan che si sono congratulati con la Marrone. Diversi anche i personaggi vip che hanno lasciato una ‘reazione’ favorevole a quanto scritto dalla cantante pugliese. Tra questi Ambra Angiolini, Alessia Marcuzzi, Pamela Petrarolo, Eva Pevarello, Miriam Leone e Carolina Crescentini.

Emma Marrone tra successi, gossip e la lotta contro il cancro: undici anni intensi

Per Emma Marrone sono stati undici anni intensi, conditi da successi musicali e anche dal gossip (inevitabile con l’arrivo della popolarità), ma pure da periodi non semplice, come quello segnato dalla dura lotta contro il cancro. L’artista, oggi, sta bene e ha sconfitto il tumore.

Per quel che riguarda il versante sentimentale si professa single da anni. L’ultimo spiffero gossipparo la voleva vicina a Nikolai Danielsen, modello scandinavo. Emma non ha mai confermato né smentito la voce.