Emma Marrone e il fidanzato Nikolai, baci in barca: la storia continua

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen. La cantante non ha ancora ufficializzato la relazione con il modello norvegese ma è stata pizzicata in atteggiamenti intimi e inequivocabili con il nuovo fidanzato. O forse dovremmo dire ex perché ci troviamo di fronte a un vero e proprio ritorno di fiamma. Emma e Nikolai si sono conosciuti nel 2019 ma i problemi di salute della Marrone hanno spinto l’ex di Amici a concentrarsi solo ed esclusivamente su se stessa. Un anno dopo la musica è cambiata: la Brown è guarita e può ora vivere l’estate in maniera più rilassata e spensierata. Emma e Daniel hanno trascorso qualche giorno di relax in barca, al largo di Positano. Seppur con una comitiva di amici, tra i due non sono mancati baci, abbracci e sguardi complici.

Il nuovo fidanzato di Emma Marrone è Nikolai Danielsen

Nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna Nikolai Danielsen indossa boxer arancioni che mettono ben in mostra i muscoli scolpiti. Emma Marrone, invece, sfoggia bikini bianco con slip a vita alta e sembra una diva d’altri tempi. In alcune immagini si vede l’artista che spalma la crema sulle spalle del modello e poi lui ricambia il favore. Per la pupilla di Maria De Filippi è davvero un bel momento: ha superato i suoi problemi di salute, l’amore va a gonfie vele e presto comincerà la nuova avventura di giudice a X Factor. Non solo: a fine agosto lancerà il suo nuovo singolo inedito dal titolo “Latina”.

Emma Marrone: chi è il fidanzato Nikolai Danielsen

Nikolai Danielsen – classe 1991 -è un modello norvegese. È nato sull’isola di Notteroy. Ha praticato per anni kickboxing, partecipando anche ad un campionato mondiale e disputando più di settanta incontri. Ha lasciato questo sport dopo la morte del suo istruttore. Grazie alla sua bellezza e al fisico prestante si è avvicinato alla moda diventando un indossatore assai richiesto. Nikolai ha sfilato per i più famosi marchi tra cui: Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Mert & Marcuse Todd Snyder. È stato inoltre protagonista di tante campagne pubblicitarie. L’incontro tra Danielsen e Emma Marrone è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune.