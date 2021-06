Emma furiosa dopo le parole sui Maneskin: “Ci risiamo. La solita storia”

Stanno facendo discutere parecchio le recenti dichiarazioni di Emma Marrone sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021. A detta della cantante lanciata da Amici ci sarebbe ancora un problema di sessismo in Italia visto che nel 2014, quando Emma ha partecipato alla competizione europea, è stata aspramente criticata per il suo look fuori dagli schemi. Cosa che, secondo la Marrone, non si sarebbe verificata nei confronti di Damiano David, che si è presentato in conferenza stampa sui tacchi.

Dopo che la notizia ha fatto il giro del web ed è diventata in poco tempo trend topic su Twitter Emma Marrone è sbottata su Instagram facendo chiarezza. L’interprete salentina ha postato una storia con Zitti e buoni, la canzone dei Maneskin che ha trionfato proprio all’Eurovision Song Contest, e ha evidenziato:

“Ci risiamo. La solita storia dell’acchiappa like su Internet”

Successivamente Emma ha condiviso alcune storie di Nicolò Cerioni, lo stylist che ha collaborato con lei all’Eurovision Song Contest e che l’ha difesa rimarcando che il sessismo nel mondo dello spettacolo è un problema reale. Questo non vuol dire sminuire il lavoro dei Maneskin ma che c’è ancora disparità di trattamento tra un artista uomo e un’artista donna.

Parole che sono piaciute molto a Emma Marrone, che ha poi scritto:

“Grazie Nick per le tue bellissime parole. Come ben sai estrapolare concetti a caso e creare scie d’odio sui social è un gioco che conosciamo bene. So chi sono e cosa dico. Il tempo è galantuomo. Non sono la numero 1 ma sono una persona e un’artista coerente”

Insomma il concetto di Emma Marrone è chiaro: la cantante 37enne non ha nulla contro Damiano David e i Maneskin, che stima da sempre. La Brown ha rimarcato le differenze che purtroppo ci sono ancora nel mondo dello spettacolo, dove molto spesso una donna viene derisa e criticata (il più delle volte da altre donne!) perché osa troppo o esce fuori dagli schemi.

Un concetto che Damiano David e i Maneskin – che hanno cambiato manager di recente – sembra abbiano capito molto bene visto che hanno preferito non replicare alle dichiarazioni di Emma Marrone. Il gruppo romano, tra l’altro, è stanco delle polemiche e vuole godersi questo momento d’oro.

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 i Maneskin sono tra i gruppi più ascoltati in Italia e nel resto d’Europa. La loro canzone Zitti e buoni sta spopolando in tutte le classifiche musicali. Della band di Damiano David si è accorta anche la popstar internazionale Miley Cyrus, che ha cominciato a seguire il gruppo su Instagram.