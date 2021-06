Maneskin cambiano manager, la ex: “Io vi ho portati fin qui”, fan in rivolta

I Maneskin hanno cambiato manager e hanno scaricato LaTarma. Una decisione che ha spiazzato i fan della band, che hanno appreso la novità dal profilo Instagram di Marta Donà. Quest’ultima ha seguito i Maneskin negli ultimi quattro anni, ovvero da quando si sono fatti conoscere a X Factor. Dal palco del talent show di Sky, i Maneskin sono arrivati a trionfare non solo a Sanremo ma anche all’Eurovision Song Contest. E proprio in quella occasione, a Rotterdam, c’era Marta insieme a loro. Lei compare nelle foto in cui festeggiano la vittoria, in cui esplodono di gioia vedendo il nome Maneskin primo in classifica. Ora tutto questo è finito.

Marta Donà fa parte del gruppo LaTarma Management, che gestisce anche Alessandro Cattelan, Francesca Michielin e Marco Mengoni. Poco fa sul suo profilo Instagram è apparsa la foto mentre festeggia con Damiano, Victoria, Ethan e Thomas agli Eurovision. Con un’espressione di gioia immensa e soddisfazione. Una gioia che oggi non prova, anzi oggi l’ex manager dei Maneskin non ha nascosto di essere invece triste. Questo il suo messaggio alla band:

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”

Parole che non nascondono un po’ di rammarico, soprattutto quando ha parlato di averli seguiti fino a oggi. Fino a raggiungere il tetto d’Europa. Proprio per questo motivo, i fan dei Maneskin non hanno reagito bene al cambio manager. Nei commenti al post di Marta, infatti, ci sono solo parole di disapprovazione per la decisione della band. Tanti non riescono a credere a tutto questo. Secondo molti sarebbe una mossa sbagliata e secondo altri i quattro musicisti sarebbero stati dei “pazzi” a cambiare manager. La critica che va per la maggiore al momento è una sensazione di scarsa riconoscenza verso Marta.

In un commento infatti si legge: “Della serie…usiamo le persone finché servono e poi ciao”. In tanti commenti invece si parla di riconoscenza, che è venuta a mancare nel momento in cui i Maneskin hanno scaricato la manager Marta. Alcuni fan hanno ringraziato la manager per i quattro anni insieme. Un altro utente invece ha sbottato: “Non voglio fare polemica, ma la riconoscenza l’abbiamo lasciata chissà dove. Per me, una cosa così, impensabile. Non ce la farei mai. Ma sono questi che vanno avanti. Mi dispiace”. Si rivelerà una mossa suicida da parte dei Maneskin, subito dopo l’Eurovision?