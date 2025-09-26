Emma ed Elodie, il dietro le quinte: “Gelo, colleghi si guardavano straniti”

Spunta un presunto retroscena sul dietro le quinte di Una Nessuna Centomila, spettacolo al quale hanno partecipato vari artisti, tra le quali Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi. Ormai da tempo si parla di amicizia finita tra le due cantanti, che un tempo vantavano un legame importante. Eppure sembra che ora le cose non siano rose e fiori, anzi. E non è la prima volta che si ipotizza una rottura tra loro, visto che ormai da diverso tempo appaiono sempre più distanti.

Il tutto, questa volta, sarebbe accaduto durante la terza edizione dello spettacolo, svolto a Napoli, volto a raccogliere i fondi per i centri antiviolenza italiani. Lo show ha raccolto sul palco Fiorella Mannoia con Amadeus, affiancati da artisti amici della Fondazione. Questi cantanti si sono esibiti tra duetti e monologhi. Sul palco di Piazza del Plebiscito, nella serata di ieri, il concerto benefico ha visto protagonisti Emma, Elodie, Noemi, Malika Ayane, Rose Villain, Paola Turci, Francesca Michielin, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Coez, Brunori Sas e altri.

Dietro le quinte, però, pare ci sia stato il gelo tra Emma ed Elodie. Non è la prima volta che accade. Già al Festival di Sanremo, la Marrone e la Di Patrizi erano finite al centro di alcuni gossip legati alla fine della loro amicizia. Non solo, Elodie in passato ha ammesso di aver deluso Emma. Ed ecco che ora Amedeo Venza su Instagram raccoglie un’ulteriore segnalazione che andrebbe a confermare la rottura:

“Io ero dietro le quinte di Una Nessuna Centomila e tra le due c’era il gelo totale. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Ma hanno litigato?”

L’esperto di gossip fa sapere che da diverso tempo si parla di questa situazione. Elodie ed Emma erano, un tempo, legate da una profonda amicizia. Si sono conosciute ad Amici 2016, quando la prima era una concorrente e l’altra la sua Coach al Serale. Tra loro è nato un legame anche a livello lavorativo, subito dopo l’esperienza della Di Patrizi nel talent show di Maria De Filippi. Ed è stato proprio il fatto di aver unito le loro strade sul lavoro ad aver complicato le cose. A un certo punto, Elodie si è distaccata dall’agente musicale Francesca Savini e da quel momento si è rotto qualcosa tra lei ed Emma.