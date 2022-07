Elodie e Emma hanno litigato: “L’ho delusa, il rapporto oggi”

Solo qualche anno fa Elodie ed Emma erano inseparabili. Dopo l’esperienza della Di Patrizi ad Amici di Maria De Filippi – dove la romana si è classificata al secondo posto dietro Sergio Sylvestre – la Marrone ha fatto il possibile per aiutare la collega più giovane a fare carriera nel mondo della musica. Dopo pochi mesi, però, la fidanzata di Marracash ha preso le distanze dalla sua pigmalione.

In un’intervista con Peter Gomez a La confessione su Nove Elodie ha ammesso di aver deluso Emma, che si aspettava da lei altro. Ma la Di Patrizi ha preferito allontanarsi perché sognava un percorso diverso per la sua carriera. Ha infatti confidato:

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”

Elodie Di Patrizi ha poi aggiunto:

“Avevo un mio modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”

Un rapporto di stima e reciproco affetto che però non è andato oltre. Indubbiamente la carriera di Elodie è cambiata molto dopo l’addio ad Emma. La Di Patrizi ha rinunciato a quell’idea di interprete sofisticata – in passato Fabrizio Moro l’ha addirittura accostata a Mia Martini dopo aver scritto per lei il brano Un’altra vita – in cambio di un’immagine più sensuale e trasgressiva. Non a caso oggi è definita da molti la Rihanna italiana.

“Le sarò per sempre grata”

In una vecchia intervista Elodie non ha esitato a ringraziare pubblicamente Emma, sicuramente una delle prime a credere nel suo potenziale. L’album d’esordio della Di Patrizi, va ricordato, è stato prodotto proprio dalla Marrone, che ha sostenuto pure l’italo-francese nella sua prima esperienza al Festival di Sanremo nel 2017.

Proprio in seguito a quell’avventura – dove Elodie si è classificata all’ottavo posto con Tutta colpa mia, brano scritto anche con l’aiuto di Emma – la Di Patrizi ha preso le distanze dalla Marrone che, almeno inizialmente, non ha preso bene questo allontanamento.

Inevitabilmente il rapporto si è raffreddato e quell’intesa quotidiana, quel feeling così speciale, si è poi spezzato. Emma Marrone, al contrario di Elodie, non ha mai parlato pubblicamente della vicenda. In quel periodo – stiamo parlando del 2017 – la Di Patrizi ha rotto inoltre con il fidanzato Lele Esposito, conosciuto nel talent show di Mediaset.

Successivamente la 31enne ha avuto altri amori fino ad arrivare a quello che le ha cambiato la vita: quello per Marracash. Proprio a La confessione di Peter Gomez Elodie ha confessato che nessuno è mai stato e mai sarà come il rapper. Un sentimento intenso, profondo, che ha lasciato il segno nella Di Patrizi.