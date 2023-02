Elodie e Emma Marrone, Sanremo: gelo totale a telecamere spente

Le due ex amiche e coinquiline hanno condiviso il backstage nella serata delle cover, ma non si sarebbero minimamente calcolate

Si è conclusa la settimana sanremese, ma non è ancora finito Sanremo 2023. Da qualche anno ormai nonostante il festival duri solo cinque giorni i suoi effetti e i suoi strascichi vanno avanti tutto l’anno. C’è il periodo post Sanremo in cui si discute e si parla dell’edizione appena conclusa, poi c’è un periodo di pausa e si ricomincia a parlare dell’edizione dell’anno successivo. Siamo nel periodo in cui si parla del festival appena concluso e infatti cominciano a saltare fuori gossip e retroscena: ci sarebbe stato gelo tra Elodie e Emma a Sanremo 2023.

Elodie era tra i cantanti in gara, Emma invece è stata ospite nella serata delle cover, voluta da Lazza. Entrambe hanno partecipato alla serata del venerdì ma non si sarebbero minimamente calcolate dietro le quinte. A rivelarlo è stato oggi il settimanale Chi, tra le sue Chicche di gossip. A quanto pare, Emma e Elodie non si sarebbero parlate. Niente, gelo totale. Non si sarebbero calcolate in nessun modo ed è una notizia, visto il loro passato da amiche e coinquiline.

Ad Amici 15 Emma era la coach di Elodie. Tra le due è nata una bella amicizia proseguita e rafforzata dopo il talent, al punto da dividere anche la casa. Hanno abitato insieme per un periodo, erano inseparabili ed Emma era diventata il guru di Elodie. Era la sua guida nella musica, oltre che sua amica. D’un tratto però le loro strade si sono separate: Elodie voleva fare altro. Aveva in mente altri progetti musicali per sé e ha interrotto la collaborazione con Emma, di conseguenza si è raffreddato anche il rapporto di amicizia.

Non molto tempo fa Elodie è tornata a parlare di Emma specificando il motivo della frattura. Si è sentita responsabile dal momento che si sono allontanate quando lei ha detto di voler fare altro. Avevano due modi differenti di vedere il suo futuro. Non solo, aveva aggiunto che hanno mantenuto un buon rapporto e che si raccontano ogni volta che si incontrano. Elodie aveva parlato di buoni rapporti con Emma, allora perché il gelo assoluto al festival?

Il gelo tra Emma e Elodie dietro le quinte a Sanremo 2023 potrebbe avere più spiegazioni. Forse dopo quelle dichiarazioni di Elodie è successo altro che ha compromesso il rapporto. Oppure non si sono parlate nel backstage per mantenere la concentrazione in vista dell’esibizione e perché erano lì per altri motivi? Magari nelle prossime interviste qualcuno lo domanderà alle dirette interessate…