Emma e Stefano, cena insieme backstage: poi la puntualizzazione

Ieri sera è andata in onda su Rai 2 la puntata finale di quest’ultima edizione di Stasera Tutto E’ Possibile. Tra i protagonisti dei diversi giochi c’è stata anche la cantante Emma Marrone, ex di Stefano De Martino. Nelle ultime ore sulla pagina social del programma sono stati pubblicati alcuni video dal backstage. Già qualche giorno fa il conduttore e l’artista si erano resi protagonisti di un siparietto divertente. Nell’ultimo filmato, invece, i due sono stati immortalati mentre cenano insieme nei camerini. Entrambi si mostrano molto uniti, tuttavia si abbandonano ad una puntualizzazione.

Emma e Stefano, cena nel backstage e la loro puntualizzazione

Anche quest’ultima edizione di Stasera Tutto E’ Possibile è giunta al termine. Ieri sera, difatti, è andata in onda su Rai 2 la puntata finale dello show condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti c’è stata anche la cantante Emma Marrone, con la quale il conduttore ha avuto una relazione anni fa. I due attualmente sono amici anche se i loro fan sperano in un ritorno di fiamma. Nelle ultime ore sui social del programma sono stati pubblicati alcuni video dal backstage dove li si vede insieme. In uno di questi Emma e Stefano stanno mangiando una torta salata seduti insieme ad un tavolo e si rendono protagonisti di una gag divertente con il comico Herbert Ballerina a cui chiedono un fazzolettino di carta.

Poco dopo arriva tuttavia una precisazione da parte di entrambi. Nel video si sente difatti Stefano affermare:

Io ed Emma abbiamo una amicizia familiare ormai, perché conosciamo tutto e di più di noi stessi. Pensa quanto siamo amici…

Anche lei, subito dopo, sottolinea con fermezza quell’“amici”.

Che tra i due non ci sia altro che una bella amicizia è stato confermato anche nella puntata andata in onda ieri sera. La cantante ha difatti affermato in diretta che De Martino è meglio come amico che come fidanzato, ponendo quindi fine ad ogni rumor circa un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Il futuro di Stasera Tutto E’ Possibile

Intanto i fan del programma si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Stasera Tutto E’ Possibile. Stefano De Martino ha difatti salutato il pubblico dandogli appuntamento in un futuro e luogo imprecisato. Ospite a La Volta Buona, Giulia Penna, una delle protagoniste di quest’edizione, ha rivelato a Caterina Balivo di non sapere nulla a riguardo.