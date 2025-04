Stefano De Martino, Stasera Tutto E’ Possibile, ultima edizione: parla Giulia Penna

La puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 è stata dedicata ai game show più amati della tv. Tra i diversi conduttori è stato citato anche Stefano De Martino, attualmente al timone di Affari Tuoi. Caterina Balivo ha parlato anche di Stasera Tutto E’ Possibile, programma comico condotto sempre da Stefano. Si vocifera difatti che questo possa essere il suo ultimo anno alla conduzione dello show. La conduttrice ha quindi chiesto spiegazioni a riguardo a Giulia Penna, ospite in studio e protagonista di una delle puntate del programma. Scopriamo quale è stata la sua risposta in merito.

Stefano De Martino lascia Stasera Tutto E’ Possibile? Parla Giulia Penna

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata interamente dedicata ai game show più amati della tv. Si è parlato anche di Stefano De Martino, attualmente conduttore di Affari Tuoi e Stasera Tutto E’ Possibile. Proprio in merito a quest’ultimo programma si è diffusa nelle ultime ore la notizia che questo possa essere il suo ultimo anno. Dopo la registrazione dell’ultima puntata, difatti, come riportato da Fanpage, De Martino avrebbe salutato il pubblico dandogli appuntamento ad un futuro imprecisato.

Caterina Balivo ha quindi chiesto delle spiegazioni in merito a Giulia Penna, una delle protagoniste di quest’ultima edizione del programma. Questa, ospite in studio, non si è tuttavia sbottonata a riguardo. La cantante ed influencer si è difatti limitata a dire di non sapere nulla e che se questa non dovesse essere l’ultima edizione vorrebbe partecipare nuovamente allo show.

Di seguito le sue parole precise in risposta alla domanda di Caterina Balivo:

Non lo so, se non sarà l’ultima io voglio partecipare.

Non resta quindi che aspettare delle dichiarazioni ufficiali in merito al programma ed alla sua conduzione.

Intanto questa sera andrà in onda su Rai 2 la puntata finale di quest’edizione di Stasera Tutto E’ Possibile, già registrata negli scorsi giorni. Tra i protagonisti di questa sera ci sarà anche la cantante Emma Marrone, ex di Stefano De Martino. Proprio nelle ultime ore è stato pubblicato sul web un video da backstage con protagonisti Emma ed il conduttore.