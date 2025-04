Stefano De Martino ed Emma, il video backstage: botta e risposta

Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno ripreso a vedersi. La cantante è difatti stata invitata come ospite a Stasera Tutto E’ Possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano. La vedremo quindi tra i protagonisti della puntata che andrà in onda domani sera. Intanto, nelle ultime ore, su Instagram è spuntato un video girato nel backstage dove l’artista ha un botta e risposta proprio con il conduttore. Con loro ci sono anche i comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Tutto il gruppo si è reso autore di una gag divertente che ha avuto inizio da una richiesta specifica da parte della cantante.

Il video backstage tra Stefano ed Emma

Come di consueto domani sera, come ogni martedì, andrà in onda su Rai 2 un’altra puntata di Stasera Tutto E’ Possibile. In occasione della finale il conduttore Stefano De Martino ha invitato tra gli ospiti che si sfideranno nei vari giochi anche la sua ex Emma Marrone. In attesa della puntata sui social è stato pubblicato un video da backstage. Nel filmato si vedono proprio la cantante e Stefano avere un botta e risposta mentre lei si prepara per le riprese. Il siparietto ha inizio da una richiesta specifica da parte di Emma, ovvero un regalo per lei. L’artista si è difatti finta offesa per la mancanza di omaggi da parte del conduttore, al quale ha chiesto scherzosamente: “Non ti ha insegnato niente Maria?”.

La cantante ha poi chiesto a De Martino un bracciale oppure una giacca di pelle, portando il presentatore a rassicurarla dicendole di aver già pensato a tutto. Poco dopo nel video si può notare un cambio d’inquadratura. Nello specifico si vedono parlare Stefano, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Dopo la richiesta di Emma, difatti, il conduttore ha chiesto aiuto ai due comici parlando di una casa a Roma da regalarle. Paolantoni sarebbe dovuto essere il principale finanziatore dell’acquisto con una donazione di 1 milione di euro.

La gag divertente è continuata con Stefano che è tornato dalla sua ospite annunciandole un impegno per il giorno dopo ed aggiungendo testuali parole: “Rogito, una bella casa vista mare”. Il regalo, tuttavia, non avrebbe convinto la Marrone che ha chiuso il siparietto affermando “abbiamo questioni in sospeso”.