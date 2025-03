Stefano De Martino invita Emma Marrone: perché è ‘doping’ televisivo

Se ben dosato, un po’ di gossip in tv nelle trasmissioni di intrattenimento non fa mai male. Anzi può fungere da ‘doping‘ per creare ulteriore interesse tra i telespettatori. Lo sa bene Stefano De Martino che ormai maneggia la materia con estrema maestria. E infatti Dagospia, in esclusiva, fa sapere che l’enfant prodige campano del piccolo schermo ha fatto pervenire all’ex fidanzata Emma Marrone l’invito a prendere parte all’ultima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile (l’appuntamento è previsto per l’8 aprile prossimo).

“L’invito di De Martino è arrivato, Emma accetterà?”, si legge su ‘Dago’. Dunque la cantante salentina non avrebbe ancora deciso se esserci o meno. Quel che sembra certo è che l’ex marito di Belen Rodriguez voglia strizzare l’occhio al gossip, consapevole che qualche settimana fa è spuntata la voce che ha sussurrato di un clamoroso ritorno di fiamma tra lui ed Emma. In verità non c’è in corso alcun ritorno in love. Le indiscrezioni sulla ‘finta reunion’ sentimentale hanno cominciato a farsi strada per il semplice motivo che la Marrone, qualche giorno fa, è andata a vedere lo spettacolo teatrale dell’ex fidanzato.

Che cosa è accaduto? Niente di che. Emma ha guardato lo show teatrale di Stefano. Fine. D’altra parte non è un mistero che tra i due ex, da tempo, i rapporti sono tornati distesi e tranquilli. Insomma, c’è un bel legame di affetto e stima in amicizia. Nessuna love story, come invece sostenuto da qualcuno. Per chi non lo ricordasse, De Martino e la cantante ebbero una liaison quando furono entrambi allievi nel popolare talent Amici di Maria De Filippi. Poi però l’allora ballerino si innamorò di Belen Rodriguez. Il resto della storia lo conoscono tutti.

Niente Rai Uno per il finale di Stasera tutto è possibile

Sempre Dagospia ha inoltre fatto sapere che è tramontata l’idea di trasmettere l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai Uno. Lo show andrà regolarmente in onda sulla seconda rete della Tv di Stato, a differenza di quanto auspicato da Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time. Perché l’ipotesi di mandare in onda il programma sulla rete ammiraglia è stata archiviata? Per il timore di una delusione sul fronte ascolti tv.