Stasera tutto è possibile, Emma ci scherza su: “Stefano? Meglio come amico”

E’ in onda l’ultima appuntamento della stagione di Stasera Tutto è possibile, la puntata che tutti noi stavamo aspettando per la presenza di Emma Marrone come ospite in studio. Stefano De Martino, conduttore e showman della trasmissione l’ha invitata e sono tanti a credere che tra i due ci sia un vero e proprio ritorno di fiamma. Tuttavia, la cantante non ha perso occasione di dire la sua e durante uno sketch in cui si è simulata una storia di C’è posta per te, l’artista ha tenuto a precisare che tra lei e l’ex ballerino non vi è nulla se non un’amicizia.

La battuta di Emma Marrone su Stefano De Martino

Fin dai primi minuti della puntata, il pubblico avrà notato un certo flirt tra Emma Marrone e Stefano De Martino tanto da credere che tra i due fosse tornato il sentimento. In realtà, stando a quanto riferito dalla cantante sembra che siano soltanto buoni amici. E c’è di più, la diretta interessata ha affermato: “Stefano è meglio averlo come amico che come fidanzato”.

Tali parole, però, sembrano non aver fatto reagire in alcun modo il conduttore che ha sorriso e ha continuato la puntata, ironizzando e scherzando. Sembra proprio che l’artista pugliese abbia sfruttato l’occasione di essere negli studi Rai di Napoli accanto al suo ex proprio per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo quindici anni. E poi ancora non ha esitato a riferire che tra loro non vi è alcun ritorno di fiamma.

Finzione o verità? L’ipotesi

Anche se Emma Marrone abbia tenuto a precisare che tra lei e De Martino vi sia un’amicizia, sono molti a credere che a Stasera tutto è possibile i due si siano limitati. Negli ultimi mesi, infatti, sono tanti coloro che pensano che tra loro vi sia qualcosa che vada oltre un rapporto amichevole e professionale.

In effetti, il loro riavvicinamento improvviso ha scatenato la curiosità di molti fans che in tutti questi anni hanno continuato a sperare che tra loro potesse risbocciare l’amore. Che sia la volta buona? Sorrisetti, frecciatine e sguardi ammiccanti non sono mancati nello studio di Stasera tutto è possibile ed ora non ci resta che scoprire altri particolari che possano confermare o smentire completamente l’ipotesi di riavvicinamento.

Dall’amore giovanile al rapporto maturo

Sono passati quindici anni da quando Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e si sono innamorati. All’epoca erano poco più che adolescenti, oggi, dopo un lungo periodo divisi e lontani, sono tornati di nuovo ad avere un rapporto ma questa volta di amicizia.

Ognuno ha intrapreso la propria strada ma l’affetto e la stima sono rimasti nonostante la lontananza e le vicissitudini che li hanno portati ad allontanarsi.