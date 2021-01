Emma e Alessandra: la domanda scomoda di Silvia fa arrabbiare i fan

Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono tornate a Verissimo per presentare il loro primo inedito: Pezzi di cuore. Un’intervista doppia basata sulla loro prima collaborazione e sulla loro amicizia, che va avanti ormai da dieci anni. Le due ex vincitrici di Amici sono colleghe che si stimano ma prima di tutto sono grandi amiche. Una bel confronto quello con Silvia Toffanin anche se non tutti hanno gradito una domanda della conduttrice.

Tra musica, televisione e amicizia, è stato impossibile per la compagna di Pier Silvio Berlusconi non fare qualche domanda sulla vita privata di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Del resto entrambe sono state spesso al centro del gossip per le loro relazioni chiacchierate e travagliate. Una domanda piccante giudicata però dalla maggior parte dei fan scomoda e imbarazzante.

“Silvia mi sembri i parenti che ti chiedono “ma il fidanzatino?” Sempre sta domanda, basta”, è sbottato un follower su Twitter. Nonostante una punta di imbarazzo, però, sia la Brown sia Sandrina hanno replicato con grande eleganza, dando prova della propria crescita interiore e maturità. Oggi sono entrambe single e alla ricerca del grande amore.

Alessandra Amoroso ha chiuso la sua relazione con il produttore musicale Stefano Settepani. Una storia importante, con tanto di convivenza, finita a un passo dal matrimonio. E la 34enne ha trascorso il lockdown primaverile completamente sola, nel suo appartamento romano.

“Ho imparato a prendermi cura di me stessa, con un pizzico di sano egoismo. Finalmente sto dando importanza a me stessa, una cosa nuova per me che in amore sono sempre stata geisha. In questo periodo ho riflettuto molto sulla mia vita e ho capito che l’amore per me stessa è fondamentale”

Sulla stessa lunghezza d’onda Emma Marrone che ha di fatto smentito i gossip della scorsa estate che la vedevano coinvolta in una liaison con il modello norvegese Nikolai Danielsen.