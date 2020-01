Alessandra Amoroso, è finita con Settepani: la conferma sui social

Dopo le voci di una presunta crisi, la cantante Alessandra Amoroso annuncia la fine della relazione con Stefano Settepani. Il messaggio su Instagram

Negli ultimi giorni erano molto insistenti i rumors che vedevano la coppia sempre più distante. Conosciutosi ad Amici, il talent che le ha regalato la notorietà, Alessandra e Stefano erano legati da molti anni. Da tempo si rincorrevano anche voci di un possibile matrimonio, gossip poi smentito dalla salentina che aveva chiesto di non parlarne più per scaramanzia. La voglia di Alessandra di creare una famiglia sarebbe stato il motivo poi di una successiva profonda crisi tra la coppia. Nei giorni scorsi, è stato Chi a riportare la notizia: stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la coppia stava attraversando un periodo difficile; i troppi impegni di lui e la voglia metter su famiglia da parte di lei avrebbero incrinato il rapporto. Fin ora non c’era stata alcuna replica al gossip da parte della Amoroso. Poche ore fa l’annuncio sui social.

Alessandra Amoroso dichiara la fine della storia d’amore con il compagno Stefano Settepani

Tramite una storia di Instagram, la cantante pugliese manda un messaggio ai suoi fan affermando di aver interrotto la sua relazione con il produttore musicale. “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

I motivi della rottura restano ancora un mistero

Dopo aver trascorso il Natale in Salento ed essere stati beccati al mare in atteggiamenti molto romantici nell’estate 2019, sembra proprio che tra la Amoroso e Settepani si sia incrinato il rapporto. Le cause della rottura ancora sono sconosciute; tuttavia il precedente matrimonio di Stefano e il suo ruolo di genitore con i figli avuti dalla ex moglie potrebbero aver indotto Settepani ad avere dei dubbi sui desideri della Amoroso.