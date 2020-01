Alessandra Amoroso in crisi con il fidanzato Stefano Settepani: il motivo

By

Perché Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sono in crisi

Settimane difficili per Alessandra Amoroso. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 gennaio, la cantante sta affrontando un periodo di crisi con il fidanzato Stefano Settepani. I due sono legati da tempo e convivono già a Roma ma pare che qualcosa li stia allontanando giorno dopo giorno. Stando a quello che si legge sulla rivista di Alfonso Signorini la crisi sarebbe dovuta ai troppi impegni di lui – che lavora come produttore musicale – e alla voglia di lei di creare una famiglia. Una richiesta che forse fatica ad essere accettata perché Stefano ha già un matrimonio alle spalle e due bambine.

Il gossip su Alessandra Amoroso e Stefano Settepani

“Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, suo produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”, si legge sulla rivista edita da Mondadori. Sarà vero? Per il momento l’artista salentina non ha ancora replicato al gossip. Solo qualche mese fa era stata avvistata in teneri atteggiamenti con le figlie di Stefano Settepani, due bambine alle quali Sandrina è molto legata.

Alessandra Amoros pronta per un nuovo album

In attesa di saperne di più Alessandra Amoroso è al lavoro sul nuovo album. Il prossimo progetto discografico potrebbe uscire il prossimo autunno, per la gioia dei numerosi fan.