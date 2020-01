Alessandra Amoroso e il rapporto con le figlie del fidanzato Stefano

Che rapporto ha Alessandra Amoroso con le figlie del fidanzato Stefano Settepani

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani non si nascondono più. Dopo tre anni insieme e una convivenza che procede a meraviglia la cantante e il produttore musicale non evitano più i flash dei paparazzi. E di recente la coppia è stata pizzicata a Roma con le figlie che Settepani ha avuto dalla sua ex moglie. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, Sandrina è subito entrata in sintonia con le bambine, con le quali sembra avere un ottimo rapporto. La 33enne ha un atteggiamento molto materno e protettivo nei confronti delle piccole, segno che è pronta a diventare finalmente mamma. Un sogno mai nascosto ma messo più volte da parte per lasciare spazio alla carriera: ora che ha festeggiato i primi dieci anni di successo è tempo di pensare alla famiglia?

Stefano Settepani: chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso

Stefano Settepani ha 44 anni ed è un produttore musicale. Collabora con diversi artisti famosi, tra cui Elisa e Mahmood. Per un periodo ha lavorato pure ad Amici di Maria De Filippi ed è lì che ha conosciuto Alessandra Amoroso tre anni fa. All’epoca lei non era più una semplice allieva bensì un’ospite importante e fin dal primo incontro con Settepani è scoccata la scintilla. Da qualche tempo Stefano è diventato a tutti gli effetti l’agente di Alessandra, con la quale condivide sia la vita privata sia quella lavorativa.

Alessandra Amoroso sogna il matrimonio con Settepani

Alessandra Amoroso spera di sposare un giorno Stefano Settepani ma al contrario di quanto sussurrano i siti di gossip le nozze non saranno imminenti.