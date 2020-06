Emma e Alessandra insieme dopo periodo difficile: tenerezze fra amiche

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono molto legate fra loro sin da quando si sono conosciute ad Amici di Maria De Filippi, a cui hanno partecipato in due edizioni diverse vincendo sugli altri concorrenti che pure erano molto amati (pensate a Valerio Scanu nel primo caso e a Loredana Errore nel secondo). Dopo il talent show di Canale 5 le loro strade non si sono mai divise, l’amicizia si è consolidata col tempo e nonostante il gossip sul loro conto non sono mai state confermate liti e discussioni serie. Possiamo solo immaginare allora le emozioni che entrambe hanno provato quando si sono potute rivedere dopo il periodo difficilissimo della quarantena: mesi di cui ha parlato la stessa Amoroso un po’ di tempo fa e che per fortuna sembrano essere (almeno per il momento) un lontano ricordo.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si ritrovano dopo il periodo difficile della quarantena

Alessandra aveva spiegato di essersi chiusa in sé stessa: la pandemia le ha tolto e dato, forse più di ogni altro periodo che ci si immagina di dover vivere prima o poi nella vita, e ritrovare Emma, che rappresenta parte dei suoi affetti, non solo tramite chiamate o video-chiamate l’avrà senz’altro aiutata. Non per niente le vediamo felici in una foto in cui Alessandra dà un bacio alla sua amica di sempre; su Instagram Emma ha commentato tra le proprie storie con un breve ma chiarissimo Je t’aime e la Amoroso ha risposto con un altrettanto chiaro Idem. In barba a tutte le dicerie che si son dette sul loro conto e di cui a un certo punto la stessa Marrone si è detta stanchissima. La foto a cui facciamo riferimento è quella che vedete qui di seguito: il primo scatto l’ha pubblicato da Emma, il secondo Alessandra.

Ultime news Emma e Alessandra, nessun litigio tra le due Amiche di Maria De Filippi

Come tutti insomma anche Emma e Alessandra sono tornate alla vita di tutti i giorni, ovviamente con le dovute precauzioni, dato che entrambe hanno a che fare con il pubblico, dunque con molte più persone rispetto alla gente comune. Visto questo scatto, non c’è proprio alcun motivo di dubitare della loro amicizia né di pensare che abbiano litigato in quarantena per via del fatto che Alessandra non volesse fare video-chiamate in pubblico, come invece si sospettava. Chiaramente, saranno sempre protagoniste del mondo del gossip ma si spera non per litigi che non esistono.