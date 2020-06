Alessandra Amoroso quarantena difficile: “Mi ero chiusa in me stessa”

View this post on Instagram

Quando ho sentito il brano per la prima volta un’emozione mi è esplosa dentro come una scintilla. Come alla maggior parte di noi la pandemia mi ha dato e tolto tante cose, tra queste il mio decantato entusiasmo e le mie emozioni che sono state azzerate facendomi chiudere in me stessa… La voglia dei @boomdabash_official di ritornare insieme a me a fare qualcosa di bello attraverso una delle cose che amo fare di più – cantare – mi ha ridonato entusiasmo e voglia di fare, speranza, forza, voglia di crederci… Amicizia, valori, radici… è tutto racchiuso in KARAOKE! Voglia di esserci e cambiare sperando in un futuro migliore! Vi voglio davvero un gran bene… e che l’estate abbia inizio PER TUTTI! Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me, in noi! Grazie a @federicabbateof, @alfredorapetti e @poetaurbano per averci regalato parole semplici ma efficaci! Con amore, Sandrina! #Karaoke – 12.06.2020