Emis Killa: retroscena X Factor, scelta Hell Raton, news YO! Mtv Raps

YO! Mtv Raps, il nuovo programma di Mtv con Emis Killa e Valentina Pegorer: gli ospiti e le anticipazioni

Da oggi su Mtv potrete vedere la versione italiana di YO! Mtv Raps, storico format dell’emittente che avrà come conduttore Emis Killa e conduttrice Valentina Pegorer. Incentrato sulla musica hip hop, il programma è stato interrotto durante la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus ma le riprese sono poi ricominciate fino al completamento dei quattro giorni di registrazioni inizialmente previsti. A raccontarlo è stato proprio Emis Killa in una recente intervista di Tvblog in cui ha parlato non solo della trasmissione ma anche del suo rapporto coi media e con la musica soffermandosi in particolar modo su X Factor. Veniamo al dunque.

Emis Killa, confessioni su musica e Tv: a cosa non rinuncerebbe mai il rapper

Il Coronavirus non ha permesso al team di YO! MTV Raps di ospitare tutti gli artisti previsti ma Emis ha fatto comunque dei nomi in grado di catalizzare l’attenzione degli appassionati: ci saranno Jake La Furia, Chadia Rodriguez, Ensi, Rochelle, Il Tre, I Tauro Boys, Louis Dee, Random (recentemente visto ad Amici Speciali), Lahasna e tanti altri. Il rapper ha spiegato che non sarà un programma per tutti, visto che bisogna anche amare il genere, ma che ormai l’hip hop è trasversale e quindi può fare maggior presa sul pubblico rispetto a qualche anno fa. Varie poi le domande sulle sue partecipazioni ai programmi televisivi, delle quali non si pente ma che non prenderanno mai il posto della musica: “Penso – ha sottolineato Emis – di essere stato l’unico pirla ad aver mollato la televisione di sua volontà”. Non poteva mancare qualche riferimento a X Factor e ai suoi protagonisti.

X Factor, la stima di Emis Killa e le parole su Hell Raton

Il cantante ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto partecipare al programma perché lo segue sin dagli inizi e ha anche parlato dei contatti intercorsi l’anno scorso, quando però avevano già confermato Sfera Ebbasta; quest’anno invece zero contatti e ogni gossip parrebbe campato per aria stando almeno alle sue parole. La scelta di Hell Raton ha sorpreso parecchio Emis perché “non è un personaggio così popolare, e anche nel mondo del rap non lo è mai stato”. Ciò non vuol dire che non faccia il tifo per lui perché “quando qualcuno del nostro fa bella figura ci guadagniamo tutti, quindi gli auguro ogni bene…”. E le critiche che riceve puntualmente sul Web? La risposta del rapper è chiara: non sono un suo problema e non gli interessano, anche perché nella vita reale nessuno si è mai spinto oltre come invece accade sui social. Un messaggio chiaro per i leoni da tastiera che chissà cosa penseranno del nuovo YO! Mtv Raps.